Rodrygo celebra atuação contra a Coreia ao encarar amistoso como "final de Copa"

10/10/2025 10h31

Rodrygo saiu de campo com um sorriso de orelha a orelha após a goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, em Seul. O jogador do Real Madrid foi um dos grandes destaques da partida, marcando dois gols, e saiu bastante satisfeito com sua atuação individual e também com o desempenho coletivo da equipe.

Ausente nas últimas convocações do técnico Carlo Ancelotti devido ao mau momento vivido dentro de campo e também por causa de problemas físicos, Rodrygo ganhou um voto de confiança do treinador italiano, com quem fez história no Real Madrid, e desta vez não decepcionou.

"Muito feliz por estar de volta, estava com muita saudade e tinha na cabeça de levar esses dois amistosos como final de Copa do Mundo. Graças a Deus, deu tudo certo, fico feliz com os gols, com o desempenho e mais ainda pela evolução da equipe. Acho que estamos em um ótimo caminho para a Copa do Mundo", disse Rodrygo ao SporTV.

Assim que assumiu a Seleção Brasileira, Ancelotti deixou claro que sua prioridade era resolver os problemas do sistema defensivo. Isso fez com que o time canarinho sofresse somente um gol em cinco jogos sob seu comando. Nesses amistosos de outubro, porém, o foco se voltou para o ataque, e pelo menos contra a Coreia do Sul os jogadores de frente corresponderam.

"Foi o que ele [Ancelotti] deixou de mensagem para a gente antes do jogo, a gente sabia disso também. Sempre importante deixar uma defesa sólida, todo mundo defende, ajuda, e aos poucos o ataque começa a funcionar. Foi isso que aconteceu hoje. Muito feliz pela vitória e pelo meu desempenho pessoal também. Agora é seguir assim", concluiu.

O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no último compromisso desta data FIFA de outubro.

