Rodrygo mata a saudade e celebra gols em amistoso 'como final de Copa'

Autor de dois gols do Brasil na goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, Rodrygo falou sobre a saudade que sentiu durante os seis meses afastado da seleção. Ao Sportv, o atacante ainda reforçou: levou o amistoso diante dos asiáticos como uma final de Copa do Mundo.

Fala, Rodrygo!

Defesa forte, ataque potente. "Foi o que ele [Ancelotti] deixou de mensagem, a gente sabia disso também. É sempre importante você deixar uma defesa sólida, todo mundo ajuda. Aos poucos, o ataque começa funcionar. Foi o que aconteceu. Feliz pela vitória e pelo meu desempenho individual também."

Retorno à seleção. "Estou muito feliz por estar de volta. Passei um tempo fora e estava com saudade. Tinha na cabeça que levaria estes amistosos como final de Copa do Mundo, e foi o que tentei fazer."

Desempenho convincente. "Fico feliz pelos gols e pela minha atuação, mas mais feliz pelo desempenho. Estamos em um ótimo caminho para a Copa do Mundo."