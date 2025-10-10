Topo

Esporte

Rodrygo mata a saudade e celebra gols em amistoso 'como final de Copa'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 10h11

Autor de dois gols do Brasil na goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, Rodrygo falou sobre a saudade que sentiu durante os seis meses afastado da seleção. Ao Sportv, o atacante ainda reforçou: levou o amistoso diante dos asiáticos como uma final de Copa do Mundo.

Fala, Rodrygo!

Defesa forte, ataque potente. "Foi o que ele [Ancelotti] deixou de mensagem, a gente sabia disso também. É sempre importante você deixar uma defesa sólida, todo mundo ajuda. Aos poucos, o ataque começa funcionar. Foi o que aconteceu. Feliz pela vitória e pelo meu desempenho individual também."

Retorno à seleção. "Estou muito feliz por estar de volta. Passei um tempo fora e estava com saudade. Tinha na cabeça que levaria estes amistosos como final de Copa do Mundo, e foi o que tentei fazer."

Relacionadas

Eliminatórias: Vizinho do Brasil vira surpresa após força-tarefa holandesa

Ancelotti é o técnico de seleções mais bem pago do mundo; veja ranking

Desempenho convincente. "Fico feliz pelos gols e pela minha atuação, mas mais feliz pelo desempenho. Estamos em um ótimo caminho para a Copa do Mundo."

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Onde vai passar Alemanha x Luxemburgo pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Onde vai passar França x Azerbaijão pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Onde vai passar o amistoso entre Argentina x Venezuela? Como assistir ao vivo

Ancelotti elogia jogo mágico da seleção: 'Começamos a trajetória para Copa'

Rodrygo celebra retomada e Estevão exalta evolução da seleção após goleada: 'Final de Copa'

Rodrygo celebra atuação contra a Coreia ao encarar amistoso como "final de Copa"

Bobadilla, do São Paulo, é destaque do Paraguai contra o Japão; veja outras notas

Atuações da Seleção: trio ofensivo brilha em goleada do Brasil na Coreia

Do Bronx e Gamrot vencem a balança e confirmam luta principal no UFC Rio

Rodrygo mata a saudade e celebra gols em amistoso 'como final de Copa'

Estêvão e 'clã' Real Madrid brilham, seleção dá show e humilha a Coreia do Sul em amistoso