'Real Brasil': Ancelotti aposta em quarteto conhecido e cria espinha dorsal

Éder Militão, Casemiro, Rodrygo e Vini Jr. Quatro titulares de Carlo Ancelotti na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul trabalharam com o treinador italiano no Real Madrid. O bom resultado e o desempenho individual de todos eles mostram que a parceria na seleção continuará na seleção.

O "Real Brasil" — como chamou o jornal espanhol Marca — era uma aposta do treinador para resolver um de seus maiores problemas: a falta de tempo para treinar e preparar a seleção para a Copa do Mundo.

Diante deste cenário, ter à disposição caras conhecidas e com entrosamento afiado ajudaria a cortar caminhos. O duelo contra os sul-coreanos foi o primeiro do "quarteto" do Real Madrid (entre aspas, porque Casemiro está no Manchester United) sob o comando de Ancelotti.

Nas listas anteriores, Militão ainda se recuperava de uma lesão, Rodrygo de um período de desgaste físico e mental. Vini ficou fora dos duelos contra Chile e Bolívia porque estava suspenso da primeira partida. Apenas Casemiro, ignorado durante a passagem de Dorival Júnior pela cadeira de treinador, esteve em todas convocações de Ancelotti.

Rodrygo celebra gol do Brasil sobre a Coreia do Sul em amistoso disputado em Seul Imagem: Han Myung-Gu/Getty Images

Com um zagueiro, um volante e dois atacantes que conhecem sua forma de trabalhar e têm boa relação com ele, o técnico italiano cria uma espinha dorsal; uma base sólida de qualidade técnica e confiança.

"A gente não tem esse tempo, então o treinador já conhecer a maioria dos jogadores, isso facilita muito. Conhecendo os jogadores, igual os que eu jogo no Real Madrid, você já tem esse entrosamento", disse Rodrygo, em entrevista coletiva durante a semana de treinos.

As palavras do atacante foram premonitórias. Na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia, a conexão entre os "quatro cavaleiros" de Ancelotti ficou clara. Dois gols nasceram dessa sintonia.

O segundo, marcado por Rodrygo, aconteceu após uma longa troca de passes na frente da área sul-coreana. Quando Vini Jr. recebeu pela esquerda, tocou para Casemiro na entrada da área, e o volante escorou de primeira para Rodrygo concluir.

No quarto, Casemiro roubou a bola na intermediária ofensiva e tocou para Vini Jr. na meia-lua. Sem olhar, o camisa 7 tocou de lado e encontrou Rodrygo livre para empurrar para a rede.

Em entrevista ao UOL, Ancelotti afirmou que tem 70 jogadores para observar e montar uma lista de 26 que irão à Copa. Só que o treinador também já disse que há cerca de 15 nomes que ele tem definidos como a base de uma lista final.

Os amistosos até o Mundial servirão para fazer testes e consolidar ideias. Contra a Coreia do Sul, o quarteto dos ex-comandados pelo italiano passou com sobras.

Vini Jr celebra gol do Brasil sobre a Coreia do Sul em amistoso disputado em Seul Imagem: Chung Sung-Jun/Getty Images

Para dar moral

A goleada por 5 a 0 da seleção brasileira chega em ótimo momento para dois dos integrantes do "Real Brasil": Vini Jr. e Rodrygo.

O camisa 7 marcou dois gols contra o Villarreal, no domingo, mas passou por uma semana complicada fora de campo. Nos últimos dias, ele foi notícia pela exposição de episódios sobre sua vida pessoal, especulações sobre uma relação ruim com Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, e pelo incêndio na sauna de sua casa em Madrid; não houve feridos.

Rodrygo, por sua vez, vive uma fase complicada no clube. Desde a chegada de Xabi Alonso, ele perdeu a condição de titular e passou a brigar com Vini Jr. pela posição de ponta-esquerda.

Ele não marcava dois gols em um jogo desde 29 de janeiro, quando o Real Madrid venceu o Brest por 3 a 0, pela fase de liga da Champions League.