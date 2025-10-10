Raphael Veiga busca reafirmação no Palmeiras e reencontra rival de último hat-trick

O último embate entre Palmeiras e Juventude foi recheado de gols e contou com a vitória palmeirense por 5 a 3, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul. Raphael Veiga foi autor de três gols do jogo (hat-trick). Estêvão e Richard Ríos anotaram os outros dois tentos dos visitantes, em duelo do Brasileirão.

Buscando se reafirmar no Palmeiras, em meio a uma temporada de oscilações, Veiga reencontra o rival, podendo engatar seu terceiro jogo como titular na equipe de Abel Ferreira. O meia começou jogando os dois últimos jogos do Verdão, contra Vasco e São Paulo, jogos que terminaram com triunfos do Verdão por 3 a 0 e 3 a 2, respectivamente.

A temporada de Veiga no Palmeiras

Nesta temporada, Raphael Veiga marcou quatro gols e deu sete assistências em 39 partidas disputadas, 23 como titular. O camisa 23, que foi, nos últimos anos, peça fundamental na equipe titular de Abel Ferreira, viu a concorrência crescer no elenco e teve um ano atrapalhado por dores no púbis.

Veiga foi ausência por um período na equipe enquanto se recuperava da lesão. Ele voltou a ter sequência como titular nos últimos dois jogos, contra Vasco e São Paulo. Abel perdeu Evangelista por lesão, optou por recuar Andreas Pereira e definiu Veiga como titular no meio-campo.

O meio-campista deve seguir entre os titulares para o jogo deste sábado contra o Juventude. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão. Com diversos desfalques entre lesionados, convocados e suspensos, Abel Ferreira terá trabalho para montar sua equipe, mas tem em Veiga um de seus jogadores de confiança.

Em toda sua passagem pelo Verdão, ele soma 106 tentos em 367 jogos.

Histórico campeão no Palmeiras

O meia é um dos atletas mais campeões pelo clube, com 12 títulos conquistados: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2020) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão no último domingo, depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2, na 27ª rodada. O resultado deixou o Verdão com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais que o time carioca.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)