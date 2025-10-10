Que horas começa Brasil x Itália hoje? Veja onde assistir jogo de ?lendas'

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Grandes estrelas de Brasil e Itália entram em campo hoje (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela "Partida do Coração", evento beneficente que vai celebrar a amizade entre os dois países.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

Pelo lado brasileiro, o público poderá rever em campo vários campeões do mundo e ídolos históricos. Estarão presentes nomes como Romário, Bebeto, Zico, Cafu, Lúcio, Ricardo Rocha, Edilson, Luizão, Júnior, Careca e Gerson, que marcaram gerações do futebol nacional.

A equipe italiana também contará com estrelas de peso. Entre elas, Materazzi — campeão mundial em 2006 — e Roberto Baggio, que disputou a final da Copa de 1994 contra o Brasil.

Segundo os organizadores, o evento deve reunir cerca de 20 mil pessoas no Maracanã. Não haverá venda de ingressos.

Brasil x Itália -- Partida do Coração