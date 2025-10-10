Quarteto ofensivo funciona, e Brasil faz 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Estêvão e Rodrygo

O Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 nesta sexta-feira, no estádio Copa do Mundo, em Seul, no primeiro dos dois amistosos que disputará na Ásia nesta data FIFA de outubro. Os gols do time canarinho foram marcados por Estêvão (2), Rodrygo (2) e Vinícius Júnior.

A vitória sobre a Coreia do Sul foi a mais expressiva da Seleção Brasileira sob o comando do técnico de Carlo Ancelotti. Até então, o maior resultado conquistado pela equipe do treinador italiano havia sido o triunfo por 3 a 0 sobre o Chile.

O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 7h30 (de Brasília), contra o Japão, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, encerrando seus compromissos nesta data FIFA de outubro.

A Seleção Brasileira terá mais três períodos para a disputa de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Em novembro, o time canarinho enfrentará seleções africanas. Já em março e junho de 2026 a ideia é encarar adversários europeus.

Resumo do jogo

COREIA DO SUL 0 X 5 BRASIL

Competição: amistoso internacional



Local: estádio Copa do Mundo, em Seul (Coreia do Sul)



Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)



Horário: 8h (de Brasília)

Cartões Amarelos: Min-jae, Kim Ju-Sung (Coreia do Sul)



Cartões vermelhos: nenhum

Arbitragem

Árbitro: Abdurahman Al-Jassim (Catar)



Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (Catar) e Saiyd Ahmed Almaqaleh (Catar)



VAR: Khamis Mohammed Al-Marri

Gols



??BRASIL



- Estêvão, aos 13 do 1ºT e aos 2 do 2ºT



- Rodrygo, aos 41 do 1ºT e aos 4 do 2ºT



- Vinícius Júnior, aos 32 do 2ºT

???COREIA DO SUL



Jo Hyeon-woo; Young-woo, Kim Min-jae (Park Jin-Seob), Ju-sung e Cho Yu-min; Hwang In-beom (Castrop) e Paik Seung-ho (Won Du-Jae); Lee Kang-in (Lee Dong-Gyeong), Jae-sung (Hwang Hee-Chan) e Tae-seok; Son Heung-min (Oh Hyeon-Gyu).



Técnico: Hong Myung-Bo

??BRASIL



Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Matheus Cunha (Igor Jesus), Estêvão (Paquetá), Rodrygo e Vinícius Júnior (Richarlison).



Técnico: Carlo Ancelotti.

Brasil domina o 1ºT

O Brasil teve amplo domínio no primeiro tempo. Logo aos 13 minutos o time comandado por Carlo Ancelotti abriu o placar. Bruno Guimarães recebeu no meio-campo e deu belo passe em profundidade para Estêvão, que saiu cara a cara com o goleiro sul-coreano e bateu de primeira para estufar as redes.

Mais tarde o time canarinho ampliou com Casemiro, que completou de cabeça a cobrança de falta de Estêvão, mas o lance foi anulado por impedimento do volante do Manchester United.

A pressão da Seleção Brasileira não cessava. Aos 20 minutos, Vinícius Júnior puxou contra-ataque e acionou Rodrygo, que invadiu a área e bateu rasteiro, exigindo boa defesa do goleiro sul-coreano.

Mas, já na reta final do primeiro tempo, aos 41 minutos, o Brasil foi premiado com o segundo gol depois de tanto insistir. Vinícius Júnior tocou para Rodrygo, que fez o corta-luz e se projetou para receber de Casemiro, dominar e bater cruzado, dentro da área, sem chances para o goleiro.

Seleção transforma vitória em goleada

O ritmo avassalador do Brasil se manteve no segundo tempo e logo aos dois minutos os visitantes ampliaram o placar novamente com Estêvão, que pressionou a saída de bola da Coreia do Sul, desarmou Kim Min-jae, invadiu a área e bateu cruzado.

Dois minutos depois foi a vez de Vinícius Júnior recebeu de Casemiro após desarme do meio-campo do Brasil e dar passe açucarado para Rodrygo, que tocou na saída do goleiro para transformar a elástica vitória em goleada.

Faltava o gol do principal jogador da Seleção Brasileira e ele veio aos 31 minutos. Matheus Cunha deu longo passe para Vinícius Júnior em um momento que todo o time da Coreia do Sul estava no campo de ataque, e o jogador do Real Madrid saiu cara a cara com o goleiro, se livrando da marcação e batendo com a parte de fora do pé para balançar as redes para o time canarinho pela quinta vez e dar números finais ao jogo em Seul.