Quando Ramon Dino sobe no palco do Mr. Olympia? Veja horário e onde assistir

Ramon Dino, que disputa na Classic Physique é um dos grandes destaques do evento Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 15h12

O brasileiro Ramon Dino inicia amanhã a disputa na categoria Classic Physique, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo Mister Olympia 2025. As prévias começam às 13h (de Brasília) de sábado (11), enquanto as finais estão marcadas para 22h.

Onde assistir? A transmissão será realizada pela Olympia TV (pay-per-view).

Ramon Dino busca conquistar o primeiro título de sua carreira no Mister Olympia. O brasileiro já foi vice-campeão duas vezes e terminou na quinta colocação em 2024.

Reconhecido como o torneio mais importante do fisiculturismo mundial, o Mister Olympia reunirá 400 atletas divididos em 11 categorias.

O Brasil terá 59 representantes na competição — 31 homens e 28 mulheres. Entre eles está Isa Pereira Nunes, atual campeã da categoria Wellness, que tentará defender o título.

Confira a programação do Mister Olympia 2025:

Sexta-feira (10 de outubro)

  • 12h - Abertura
  • 13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness
  • 22h - Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia, Wellness
  • 22h - Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia

Sábado (11 de outubro)

  • 13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia
  • 13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair
  • 23h - Finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia

Mister Olympia 2025

  • Data e hora: 10 e 11 de outubro, finais a partir das 22h (de Brasília)
  • Local: Las Vegas, nos Estados Unidos
  • Transmissão: Olympia TV (pay-per-view)

