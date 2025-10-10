Quando Ramon Dino sobe no palco do Mr. Olympia? Veja horário e onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O brasileiro Ramon Dino inicia amanhã a disputa na categoria Classic Physique, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo Mister Olympia 2025. As prévias começam às 13h (de Brasília) de sábado (11), enquanto as finais estão marcadas para 22h.

Onde assistir? A transmissão será realizada pela Olympia TV (pay-per-view).

Ramon Dino busca conquistar o primeiro título de sua carreira no Mister Olympia. O brasileiro já foi vice-campeão duas vezes e terminou na quinta colocação em 2024.

Reconhecido como o torneio mais importante do fisiculturismo mundial, o Mister Olympia reunirá 400 atletas divididos em 11 categorias.

O Brasil terá 59 representantes na competição — 31 homens e 28 mulheres. Entre eles está Isa Pereira Nunes, atual campeã da categoria Wellness, que tentará defender o título.

Confira a programação do Mister Olympia 2025:

Sexta-feira (10 de outubro)

12h - Abertura

13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness

22h - Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia, Wellness

22h - Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia

Sábado (11 de outubro)

13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia

13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair

23h - Finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia

Mister Olympia 2025