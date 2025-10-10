Quando é o Mister Olympia 2025? Veja datas e onde assistir ao evento
O Mister Olympia 2025 acontece entre os dias 10 e 11 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos. As finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia, Wellness começam às 22h (de Brasília) desta sexta-feira.
Onde assistir? A transmissão será realizada pela Olympia TV (pay-per-view).
O Mister Olympia é a principal competição de fisiculturismo do mundo e contará com a participação de 400 atletas, divididos em 11 categorias.
O Brasil conta com 59 representantes, sendo 31 homens e 28 mulheres. Isa Pereira Nunes é a atual campeã na categoria Wellness.
Ramon Dino é o grande nome brasileiro na categoria Classic Physique. Ele foi o vice-campeão em 2023 e quinto colocado em 2024.
Confira a programação do Mister Olympia 2025:
Sexta-feira (10 de outubro)
- 12h - Abertura
- 13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness
- 22h - Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia, Wellness
- 22h - Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia
Sábado (11 de outubro)
- 13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia
- 13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair
- 23h - Finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia
