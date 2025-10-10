Quando é o Mister Olympia 2025? Veja datas e onde assistir ao evento

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O Mister Olympia 2025 acontece entre os dias 10 e 11 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos. As finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia, Wellness começam às 22h (de Brasília) desta sexta-feira.

Onde assistir? A transmissão será realizada pela Olympia TV (pay-per-view).

O Mister Olympia é a principal competição de fisiculturismo do mundo e contará com a participação de 400 atletas, divididos em 11 categorias.

O Brasil conta com 59 representantes, sendo 31 homens e 28 mulheres. Isa Pereira Nunes é a atual campeã na categoria Wellness.

Ramon Dino é o grande nome brasileiro na categoria Classic Physique. Ele foi o vice-campeão em 2023 e quinto colocado em 2024.

Confira a programação do Mister Olympia 2025:

Sexta-feira (10 de outubro)

12h - Abertura

13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness

22h - Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia, Wellness

22h - Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia

Sábado (11 de outubro)

13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia

13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair

23h - Finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia

Mister Olympia 2025