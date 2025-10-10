Pulgar faz falta? Veja o aproveitamento do Flamengo sem o chileno

O Flamengo recebeu uma boa notícia nesta semana: o volante Erick Pulgar voltou a treinar com o elenco após mais de três meses afastado por uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O chileno não entra em campo desde 29 de junho, na eliminação para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes.

Desempenho sem o chileno

Mesmo sem Pulgar, o Flamengo apresentou números consistentes durante o período de ausência do volante. A equipe disputou 21 partidas, somando 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, o que representa um aproveitamento de 68,2% dos pontos. Para efeito de comparação, no Brasileirão, o Rubro-Negro tem, no total, 70% de aproveitamento.

Ainda assim, internamente, Pulgar é considerado uma peça fundamental no equilíbrio tático da equipe, especialmente pela capacidade de marcação e controle de ritmo ? atributos que o Flamengo espera recuperar com seu retorno.

Pulgar: referência

Na atual temporada, o chileno acumula 26 jogos e um gol. Desde sua chegada ao clube, em 2022, Pulgar se firmou como titular e um dos líderes técnicos do setor.

Retorno é reforço para reta final decisiva

A volta de Pulgar é vista como reforço estratégico nas competições em que o Flamengo ainda briga por títulos. A expectativa é de que ele seja gradualmente reintegrado e possa estar à disposição principalmente para os duelos contra o Racing, pela Libertadores, e o confronto direto contra o Palmeiras, pela liderança do Brasileirão.