Pulgar faz falta? Veja o aproveitamento do Flamengo sem o chileno
O Flamengo recebeu uma boa notícia nesta semana: o volante Erick Pulgar voltou a treinar com o elenco após mais de três meses afastado por uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O chileno não entra em campo desde 29 de junho, na eliminação para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes.
Desempenho sem o chileno
Mesmo sem Pulgar, o Flamengo apresentou números consistentes durante o período de ausência do volante. A equipe disputou 21 partidas, somando 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, o que representa um aproveitamento de 68,2% dos pontos. Para efeito de comparação, no Brasileirão, o Rubro-Negro tem, no total, 70% de aproveitamento.
Ainda assim, internamente, Pulgar é considerado uma peça fundamental no equilíbrio tático da equipe, especialmente pela capacidade de marcação e controle de ritmo ? atributos que o Flamengo espera recuperar com seu retorno.
Pulgar: referência
Na atual temporada, o chileno acumula 26 jogos e um gol. Desde sua chegada ao clube, em 2022, Pulgar se firmou como titular e um dos líderes técnicos do setor.
Retorno é reforço para reta final decisiva
A volta de Pulgar é vista como reforço estratégico nas competições em que o Flamengo ainda briga por títulos. A expectativa é de que ele seja gradualmente reintegrado e possa estar à disposição principalmente para os duelos contra o Racing, pela Libertadores, e o confronto direto contra o Palmeiras, pela liderança do Brasileirão.