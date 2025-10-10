Primavera se apoia em regularidade para conquistar a Copa Paulista

O Primavera chega ao jogo decisivo da Copa Paulista 2025 em situação favorável. Após vencer o XV de Piracicaba por 1 a 0 na partida de ida, em Campinas, o time joga pelo empate fora de casa neste sábado, no estádio Barão de Serra Negra, para conquistar o título inédito da competição.

Caso perca por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Já uma derrota por dois ou mais gols dará o troféu ao rival de Piracicaba.

Poucas derrotas

Com apenas três derrotas em 17 jogos, o Primavera construiu uma campanha marcada pela regularidade e eficiência. A equipe mostrou equilíbrio ao longo da competição, administrando bem os resultados.

O dado mais curioso é que apenas uma das derrotas foi por mais de um gol de diferença ? justamente diante do XV de Piracicaba, adversário da decisão. Nas outras duas, o time foi superado por margens mínimas, o que reforça a solidez da equipe.

As derrotas do Primavera na Copa Paulista 2025

? Grêmio Prudente 1 x 0 Primavera - 20/09/2025 - Semifinal

? Paulista 1 x 0 Primavera - 23/08/2025 - Oitavas de final

? Primavera 0 x 2 XV de Piracicaba - 10/08/2025 - Primeira fase

Foco e estratégia para a grande decisão

O Primavera deve manter a postura equilibrada, priorizando a segurança defensiva e buscando transições rápidas para explorar os espaços deixados pelo XV, que precisará propor o jogo. Será o momento de apresentar uma maturidade tática para alcançar o título.