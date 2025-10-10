Topo

Presidente do COB comenta perda pela sede do Pan-Americano de 2031

10/10/2025 17h00

Assunção, capital do Paraguai, venceu, nesta sexta-feira, a candidatura conjunta composta por Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031. Marco Antônio La Porta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, comentou a decisão.

"A gente sabia que estava apertado, as conversas que nós tivemos com os eleitores realmente partiu para uma vitória muito apertada. E eu acho que pesou bastante o fato de o Paraguai nunca ter sediado o Pan Júnior. Acho que alguns países apostaram nisso, de dar oportunidade de um (novo) país sediar, e nós já passamos por isso", disse ao SporTV.

"Em 2007 e 2016, ganhamos a eleição apoiada neste discurso. Então, acho que foi por aí que os Comitês Olímpicos foram. Foi 28 a 24. Uma decisão muito apertada", finalizou.

Legado olímpico

O Rio de Janeiro tinha como trunfo o legado das Olimpíadas de 2016 e do Pan-Americano de 2007. Já Assunção contava com o histórico recente de sediar o Pan Júnior, realizado em agosto deste ano.

Caso a candidatura Rio-Niterói fosse escolhida, o Brasil receberia pela terceira vez uma edição dos Jogos Pan-Americanos. A primeira ocorreu em 1963, em São Paulo, e a segunda em 2007, no Rio de Janeiro.

