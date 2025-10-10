Presidente do COB comenta perda pela sede do Pan-Americano de 2031

Assunção, capital do Paraguai, venceu, nesta sexta-feira, a candidatura conjunta composta por Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031. Marco Antônio La Porta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, comentou a decisão.

"A gente sabia que estava apertado, as conversas que nós tivemos com os eleitores realmente partiu para uma vitória muito apertada. E eu acho que pesou bastante o fato de o Paraguai nunca ter sediado o Pan Júnior. Acho que alguns países apostaram nisso, de dar oportunidade de um (novo) país sediar, e nós já passamos por isso", disse ao SporTV.

"Em 2007 e 2016, ganhamos a eleição apoiada neste discurso. Então, acho que foi por aí que os Comitês Olímpicos foram. Foi 28 a 24. Uma decisão muito apertada", finalizou.

¡OFICIAL! ASUNCIÓN SERÁ SEDE DE LOS XXI JUEGOS PANAMERICANOS 2031. ?? Paraguay hace historia al organizar por primera vez la cita continental. Su proyecto incluye la Villa Panamericana, un Estadio de Atletismo y un nuevo Arena en el Parque Olímpico.

¡Felicitaciones a todo... pic.twitter.com/kh3bcSKPS1 ? Panam Sports (@PanamSports) October 10, 2025

Legado olímpico

O Rio de Janeiro tinha como trunfo o legado das Olimpíadas de 2016 e do Pan-Americano de 2007. Já Assunção contava com o histórico recente de sediar o Pan Júnior, realizado em agosto deste ano.

Caso a candidatura Rio-Niterói fosse escolhida, o Brasil receberia pela terceira vez uma edição dos Jogos Pan-Americanos. A primeira ocorreu em 1963, em São Paulo, e a segunda em 2007, no Rio de Janeiro.