Portugal x Irlanda pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026, Portugal enfrenta a Irlanda neste sábado. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da Disney+.
Como chegam os times?
Portugal segue como líder invicto do Grupo F, com seis pontos conquistados em duas partidas. Do outro lado, a Irlanda é a última colocada da chave, com apenas um ponto.
Histórico de confronto
As seleções duelaram 16 vezes, com nove vitórias de Portugal, três empates e quatro triunfos da Irlanda. Os portugueses nunca perderam em casa, somando cinco vitórias e apenas um empate.
Veja o histórico dos últimos cinco jogos:
- 09/02/2005: Irlanda 1 x 0 Portugal (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 10/06/2014: Portugal 5 x 1 Irlanda (Amistoso)
- 01/09/2021: Portugal 2 x 1 Irlanda (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 11/11/2021: Irlanda 0 x 0 Portugal (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 11/06/2024: Portugal 3 x 0 Irlanda (Amistoso)
Estatísticas
Portugal no campeonato
- 1ª posição do Grupo F
- 2 vitórias
- 8 gols marcados
- 2 gols sofridos
Irlanda no campeonato
- 4ª posição do Grupo F
- 1 empate e 1 derrota
- 3 gols marcados
- 4 gols sofridos
Prováveis escalações
Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix
Técnico: Roberto Martínez
Irlanda: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea e Ferry; Cullen, Taylor e Azaz; Johnston, Ferguson e Manning
Técnico: Heimir Hallgrímsson
Arbitragem
Ivan Kruzliak será o árbitro do confronto, com Branislav Hancko e Jan Pozor como assistentes. Clay Ruperti estará no comando do VAR.
Próximo jogo Portugal
Portugal x Hungria | Eliminatórias
Data e horário: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio José Alvalade
Próximo jogo Irlanda
Irlanda x Armênia | Eliminatórias
Data e horário: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Aviva Stadium
FICHA TÉCNICA
PORTUGAL X IRLANDA
Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Local: Estádio José Alvalade
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Transmissão: Disney+