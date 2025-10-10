Topo

Portugal x Irlanda pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

10/10/2025 20h00

Pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026, Portugal enfrenta a Irlanda neste sábado. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da Disney+.

Como chegam os times?

Portugal segue como líder invicto do Grupo F, com seis pontos conquistados em duas partidas. Do outro lado, a Irlanda é a última colocada da chave, com apenas um ponto.

Histórico de confronto

As seleções duelaram 16 vezes, com nove vitórias de Portugal, três empates e quatro triunfos da Irlanda. Os portugueses nunca perderam em casa, somando cinco vitórias e apenas um empate.

Veja o histórico dos últimos cinco jogos:

  • 09/02/2005: Irlanda 1 x 0 Portugal (Eliminatórias da Copa do Mundo)

  • 10/06/2014: Portugal 5 x 1 Irlanda (Amistoso)

  • 01/09/2021: Portugal 2 x 1 Irlanda (Eliminatórias da Copa do Mundo)

  • 11/11/2021: Irlanda 0 x 0 Portugal (Eliminatórias da Copa do Mundo)

  • 11/06/2024: Portugal 3 x 0 Irlanda (Amistoso)

Estatísticas

Portugal no campeonato

  • 1ª posição do Grupo F

  • 2 vitórias

  • 8 gols marcados

  • 2 gols sofridos

Irlanda no campeonato

  • 4ª posição do Grupo F

  • 1 empate e 1 derrota

  • 3 gols marcados

  • 4 gols sofridos

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix

Técnico: Roberto Martínez

Irlanda: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea e Ferry; Cullen, Taylor e Azaz; Johnston, Ferguson e Manning

Técnico: Heimir Hallgrímsson

Arbitragem

Ivan Kruzliak será o árbitro do confronto, com Branislav Hancko e Jan Pozor como assistentes. Clay Ruperti estará no comando do VAR.

Próximo jogo Portugal

Portugal x Hungria | Eliminatórias

Data e horário: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade

Próximo jogo Irlanda

Irlanda x Armênia | Eliminatórias

Data e horário: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

Local: Aviva Stadium

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL X IRLANDA

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Local: Estádio José Alvalade

Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Transmissão: Disney+

