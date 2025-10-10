Topo

Poatan admite seguir passos de Do Bronx e projeta luta no Brasil

10/10/2025 17h22

Durante uma sessão de perguntas e respostas reservada para os lutadores, antes da pesagem cerimonial do UFC Rio, Alex 'Poatan' expressou um desejo que tem gerado grande expectativa entre os fãs brasileiros: disputar uma luta em solo nacional. O atual campeão dos meio-pesados (93 kg) da liga, que construiu sua carreira em solo estrangeiro.

Em sua declaração, o lutador refletiu sobre o início de sua trajetória no MMA, quando costumava dizer que preferia lutar em locais onde se sentisse mais confortável. No entanto, sua visão mudou, e agora ele enxerga a chance de se apresentar para os fãs do Brasil como uma honra.

"Falando do Brasil, no início, eu sempre falei: 'Eu quero lutar onde for mais fácil para mim'. Os fãs sempre me apoiando. Se é bom para mim, se eu tenho um bom desempenho, como já tive em Nova York, no Madison Square Garden, onde fiz várias lutas grandes e me dei bem ali. Mas acho que chegou a hora de pensar sinceramente no Brasil. Eu vejo o calor dos fãs e seria uma honra. Chama", disse Poatan, demonstrando sua emoção ao falar sobre o assunto.

Influência?

A questão que gerou a resposta de Poatan estava relacionada à escolha de Charles 'do Bronx', atração principal do UFC Rio, que enfrentará o polonês Mateusz Gamrot neste sábado (11). O ex-campeão dos leves (70 kg) revelou que foi firme com a organização sobre a vontade de lutar em seu país natal, o que mostra a importância que a torcida brasileira tem.

