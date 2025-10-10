Topo

Paulo Henrique, do Vasco, atua pela 1ª vez na Seleção; veja números da estreia

10/10/2025 13h49

O lateral Paulo Henrique, do Vasco, estreou com a camisa da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em Seul. O jogador de 29 anos entrou na segunda etapa vestindo a camisa de número 13, e teve uma atuação segura nos 20 minutos em que esteve em campo.

Ao todo, Paulo Henrique teve 24 ações com bola, porém, perdeu a posse dela sete vezes. Além disso, o jogador do Cruzmaltino esteve presente na disputa de dois desarmes, mas ganhou apenas um deles.

Ademais, o lateral teve uma recuperação de bola, ganhou dois dos três duelos pelo chão que disputou e acertou 12 dos 17 passes que tentou, o que gera um aproveitamento de 71%. Os números são do Sofascore, site especializado em estatísticas.

Convocação inesperada

Paulo Henrique foi convocado às pressas, após a lesão sofrida por Wesley, da Roma. O jogador do Vasco estava viajando com a folga da data Fifa, mas retornou imediatamente após o chamado de Ancelotti.

Nesta temporada, ele tem 47 jogos pelo Vasco, com quatro gols marcados e cinco assistências. Ele também estará à disposição da Seleção no amistoso contra o Japão na próxima terça-feira, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.

