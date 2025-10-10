Palmeiras x Juventude pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Neste sábado, em confronto válido pela 12ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Juventude no Allianz Parque, às 19h (de Brasília).

Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.

Onde assistir Palmeiras x Juventude ao vivo?

Pay-per-view: Premiere

Como chega o Palmeiras para o confronto

O Palmeiras tem a chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, depois de vencer o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no Morumbis, o Verdão assumiu a ponta da tabela, com 55 pontos, empatado com o Flamengo. A equipe de Abel Ferreira, porém, tem uma vitória a mais que a equipe carioca. Com o duelo disputado, o Palmeiras iguala ao número de jogos do Flamengo na competição, com 26 cada um.

O técnico Abel Ferreira terá grande desafio para escalar sua equipe. Ele terá uma série de desfalques entre lesionados, convocados e suspensos. Estão fora do jogo: Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).

Enquanto isso, Khellven e Ramón Sosa ainda são dúvidas. O lateral se recupera de um trauma no pé, já Sosa sofreu um edema na coxa esquerda no clássico do último domingo.

Como chega o Juventude para o confronto

O Juventude, por sua vez, vive fase bem diferente do Palmeiras. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini briga contra a zona de rebaixamento. No momento, o time de Caxias do Sul ocupa a vice-lanterna, com 23 pontos conquistados, sete a mais que o Sport, último colocado, e cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona da degola.

Carpini também terá algumas baixas em sua equipe. Caíque e Luan Freitas, Gabriel Veron, Wilker Ángel e Natã (lesionados) estão fora. Por outro lado, Marcelo Hermes e Alan Ruschel, que cumpriram suspensão na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, voltam a ficar à disposição para reforçar a equipe.

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Maurício e Luighi (Bruno Rodrigues)



Técnico: Abel Ferreira

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson, Peixoto e Lucas Fernandes; Rafael Bilu e Gilberto



Técnico: Thiago Carpini

Retrospecto de Palmeiras x Juventude

Nas últimas dez partidas entre as equipes, o Palmeiras venceu cinco, com mais dois empates e três vitórias jaconeras.

Arbitragem

Árbitro : Davi de Oliveira Lacerda

: Davi de Oliveira Lacerda Assistentes : Bruno Raphael Pires e Douglas Pagung

: Bruno Raphael Pires e Douglas Pagung VAR: Rodolpho Toski Marques

Ficha técnica de Palmeiras x Juventude

