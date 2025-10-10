Palmeiras repete receita que deu certo e faz treino no Allianz Parque

Em preparação para encarar o Juventude, pelo Brasileirão, o Palmeiras treinou em seu estádio na véspera do confronto que vale liderança isolada aos paulistas.

Lar, doce lar

A prática está se tornando recorrente e já mostrou resultados recentes nesta temporada.

A equipe de Abel Ferreira fez isso nas vésperas dos confrontos contra Inter e Fortaleza, pelo Brasileirão, e River Plate, pela Libertadores. Contra os dois primeiros, o alviverde aplicou goleadas por 4 a 1, e diante dos argentinos, houve vitória por 3 a 1.

O goleiro Weverton comentou sobre a importância da preparação no palco do duelo. Ele disse que atividades do tipo ajudam, por exemplo, na adaptação ao gramado.

A comissão está atenta a todos os detalhes. Para nós, que já estamos aqui há muito tempo, é normal jogar no Allianz Parque, mas acho que é preciso vir até aqui para se ambientar com os novos jogadores que chegaram