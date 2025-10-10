Topo

Esporte

OPINIÃO

Palmeiras precisa vencer Juventude mesmo com desfalques, diz Musetti

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 16h42

O Palmeiras enfrenta o Juventude neste sábado (11), no Allianz Parque, em jogo atrasado do Brasileirão, bastante desfalcado, mas precisa vencer para abrir vantagem do vice-líder Flamengo, afirma Lucas Musetti no De Primeira, do Canal UOL.

Esse jogo para o Palmeiras é fundamental ter essa gordura antes de enfrentar o próprio Flamengo. A gente fala muito aqui no De Primeira, o PVC é entusiasta dos pontos perdidos, do aproveitamento, e o Palmeiras não pode perder pontos contra o Juventude. Não apenas pela posição do Juventude, mas pelo que o Juventude tem feito. O Palmeiras terá problemas, mas é um time ainda superior ao Juventude.
Lucas Musetti

O colunista Paulo Vinícius Coelho acrescenta que vencer o Juventude é crucial para o time de Abel Ferreira chegar embalado no duelo contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 19.

Vai ser uma partida duríssima para o Palmeiras. Jogar na data FIFA e pós-data FIFA no dia seguinte, às 19h, contra o Bragantino e contra o Juventudes, sem os jogadores convocados, vai acontecer também na quarta-feira contra o Bragantino, torna os jogos muito difíceis.
Paulo Vinícius Coelho

Por outro lado, se o Palmeiras ganhar seis pontos nesses dois jogos, e se eventualmente o Flamengo perder ponto para o Botafogo, o Palmeiras pode chegar ao Maracanã contra o Flamengo com uma vantagem de quarto que permitiria até ser derrotado no Maracanã. Acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo e tem uma chance de abrir quatro pontos de vantagem antes do jogo do Maracanã.
Paulo Vinícius Coelho

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

STJD: Procuradoria denuncia Boto por entrevista e Wallace Yan por agressão

Deiveson Figueiredo usa Alex Poatan como exemplo para superar status de zebra no UFC Rio

Lyanco conclui cirurgia e desfalca o Atlético-MG no restante da temporada

Pulgar faz falta? Veja o aproveitamento do Flamengo sem o chileno

São Paulo segue preparação para duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Quando é o Mister Olympia 2025? Veja datas e onde assistir ao evento

'Real Brasil': Ancelotti aposta em quarteto conhecido e cria espinha dorsal

Que horas começa Brasil x Itália hoje? Veja onde assistir jogo de ?lendas'

Assistir França x Azerbaijão ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Palmeiras divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Bragantino

Dorival dirige primeiro treino tático do Corinthians visando o Santos e ensaia estratégias