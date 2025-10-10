Palmeiras precisa vencer Juventude mesmo com desfalques, diz Musetti

O Palmeiras enfrenta o Juventude neste sábado (11), no Allianz Parque, em jogo atrasado do Brasileirão, bastante desfalcado, mas precisa vencer para abrir vantagem do vice-líder Flamengo, afirma Lucas Musetti no De Primeira, do Canal UOL.
Esse jogo para o Palmeiras é fundamental ter essa gordura antes de enfrentar o próprio Flamengo. A gente fala muito aqui no De Primeira, o PVC é entusiasta dos pontos perdidos, do aproveitamento, e o Palmeiras não pode perder pontos contra o Juventude. Não apenas pela posição do Juventude, mas pelo que o Juventude tem feito. O Palmeiras terá problemas, mas é um time ainda superior ao Juventude.
Lucas Musetti
O colunista Paulo Vinícius Coelho acrescenta que vencer o Juventude é crucial para o time de Abel Ferreira chegar embalado no duelo contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 19.
Vai ser uma partida duríssima para o Palmeiras. Jogar na data FIFA e pós-data FIFA no dia seguinte, às 19h, contra o Bragantino e contra o Juventudes, sem os jogadores convocados, vai acontecer também na quarta-feira contra o Bragantino, torna os jogos muito difíceis.
Paulo Vinícius Coelho
Por outro lado, se o Palmeiras ganhar seis pontos nesses dois jogos, e se eventualmente o Flamengo perder ponto para o Botafogo, o Palmeiras pode chegar ao Maracanã contra o Flamengo com uma vantagem de quarto que permitiria até ser derrotado no Maracanã. Acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo e tem uma chance de abrir quatro pontos de vantagem antes do jogo do Maracanã.
