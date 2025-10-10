Jogos atrasados na Data Fifa prejudicam Palmeiras? Colunistas divergem

Os jogos atrasados do Palmeiras no Brasileirão marcados para acontecer durante Datas Fifa podem prejudicar o time? Alicia Klein e Fabíola Andrade debateram o tema, no Fim de Papo.

O Palmeiras enfrenta o Juventude no próximo sábado (11) em jogo da 12ª rodada do Brasileirão. No dia 15 de novembro, também durante Data Fifa, a equipe enfrenta o Santos, em jogo da 13ª rodada.

Alicia: Palmeiras é muito impactado por Data Fifa

Embora tenha sido poupado do ponto de vista da seleção brasileira, o Palmeiras tem um monte de jogador na seleção uruguaia, na seleção do Paraguai -- é um time muito é muito impactado pela data Fifa por causa das seleções sul-americanas. Então, se você juntar isso às questões físicas e às suspensões, o Palmeiras tem algumas posições que não tem jogador.

Alicia Klein

Fabíola: Palmeiras com problemas para escalar time é fim do mundo

O Palmeiras tem total condição de jogar e jogar bem contra o Juventude em casa. Não acho que esse jogo especificamente de sábado é um problema. [...] Pelo adversário, muito frágil, em casa. E tendo aí uma semana pra poder preparar a equipe com um time com superelenco. Vamos combinar. Se o Palmeiras tiver problema pra escalar time, é porque aí o mundo acabou de verdade.

Fabiola Andrade

