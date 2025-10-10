Topo

Esporte

Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo que vale liderança isolada

Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para jogo contra o Juventude, que ocorre amanhã - CLEITON LIMA/Agência Enquadrar
Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para jogo contra o Juventude, que ocorre amanhã Imagem: CLEITON LIMA/Agência Enquadrar
do UOL

João Kerr

Colaboração para o UOL

10/10/2025 13h01

Líder do Brasileirão pelos critérios de desempate, o Palmeiras terá a chance de se isolar na ponta da tabela caso pontue contra o Juventude, neste sábado (11), no Allianz Parque. Com oito desfalques, o Verdão não deve ter vida fácil contra o time de Caxias do Sul, mas vai contar com o apoio massivo de sua torcida.

Convocação da diretoria

Para atrair mais torcedores, o Palmeiras reduziu o preço dos ingressos, e a meia-entrada do setor Gol Norte, já esgotado, foi vendida por R$ 50. A redução foi de 17% em relação ao duelo contra o Vasco pelo Brasileirão, e de mais de 50% em relação ao jogo contra o River Plate, pela Libertadores.

Relacionadas

Árbitro ganhou R$ 56 mil em 60 dias e agora cai na incerteza da 'geladeira'

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, segundo a contagem parcial divulgada pelo clube na tarde desta sexta-feira.

O número ainda deve ultrapassar a casa dos 40 mil, já que milhares de ingressos devem ser distribuídos por parceiros, patrocinadores e camarotes.

União da torcida

A turbulência diante das polêmicas de arbitragem envolvendo o Palmeiras geraram uma reação por parte de torcedores, que criaram um manifesto intitulado de "Todos Somos Um" — o clube venceu o São Paulo no último fim de semana em clássico que teve a arbitragem de Ramon Abatti Abel bastante contestada pelo Tricolor.

O texto sugere que o clube sofreu com "ódio" e "distorções" e pede que a torcida se una para apoiar o alviverde. O movimento, somado ao bom momento da equipe dentro de campo, resultou no sucesso das vendas de ingressos para o confronto deste sábado.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Brasil x Itália hoje: que horas começa e onde assistir ao jogo de 'lendas'

Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo que vale liderança isolada

Assunção bate Rio/Niterói e será a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031

Choro e desabafo! Valter Walker rouba a cena na pesagem do UFC Rio; veja

Vini Jr. destaca poder ofensivo da seleção e elogia Ancelotti: 'Melhor técnico que já tive'

Dupla do Palmeiras tem atuação discreta em duelo entre Uruguai e República Dominicana; veja notas

Clubes se manifestam no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher

Costa do Marfim e Senegal goleiam, mas rivais pontuam e adiam festa por vaga na Copa de 2026

Primavera se apoia em regularidade para conquistar a Copa Paulista

Dívida do Corinthians continua crescendo e chega a R$ 2,7 bilhões

Imprensa internacional exalta 'Real Brasil' e vê renascimento do jogo bonito com Ancelotti