Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo que vale liderança isolada

Líder do Brasileirão pelos critérios de desempate, o Palmeiras terá a chance de se isolar na ponta da tabela caso pontue contra o Juventude, neste sábado (11), no Allianz Parque. Com oito desfalques, o Verdão não deve ter vida fácil contra o time de Caxias do Sul, mas vai contar com o apoio massivo de sua torcida.

Convocação da diretoria

Para atrair mais torcedores, o Palmeiras reduziu o preço dos ingressos, e a meia-entrada do setor Gol Norte, já esgotado, foi vendida por R$ 50. A redução foi de 17% em relação ao duelo contra o Vasco pelo Brasileirão, e de mais de 50% em relação ao jogo contra o River Plate, pela Libertadores.

Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, segundo a contagem parcial divulgada pelo clube na tarde desta sexta-feira.

O número ainda deve ultrapassar a casa dos 40 mil, já que milhares de ingressos devem ser distribuídos por parceiros, patrocinadores e camarotes.

União da torcida

A turbulência diante das polêmicas de arbitragem envolvendo o Palmeiras geraram uma reação por parte de torcedores, que criaram um manifesto intitulado de "Todos Somos Um" — o clube venceu o São Paulo no último fim de semana em clássico que teve a arbitragem de Ramon Abatti Abel bastante contestada pelo Tricolor.

O texto sugere que o clube sofreu com "ódio" e "distorções" e pede que a torcida se una para apoiar o alviverde. O movimento, somado ao bom momento da equipe dentro de campo, resultou no sucesso das vendas de ingressos para o confronto deste sábado.