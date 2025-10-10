Topo

Esporte

Palmeiras divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Bragantino

10/10/2025 15h30

Nesta sexta-feira, o Palmeiras divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino. O duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece na próxima quarta, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Os sócios-torcedores terão descontos previstos em cada plano e prioridade na compra dos ingressos. A pré-venda para este grupo tem início neste sábado, às 10h (de Brasília), e será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Associados e donos de cadeiras cativas poderão adquirir o bilhete a partir deste sábado, às 12h, até terça, às 12h. Já a venda para o público em geral começa na próxima segunda, às 10h, e termina no intervalo do jogo.

Os ingressos são comercializados apenas pelo site www.ingressospalmeiras.com.br, e o preço varia entre R$ 120 e R$ 200 (Gol Norte/Superior Sul e Central Oeste, respectivamente).

reprodução / Palmeiras

reprodução / Palmeiras

O Palmeiras tem a chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, depois de vencer o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no Morumbis, o Verdão assumiu a ponta da tabela, com 55 pontos, empatado com o Flamengo.

A equipe de Abel Ferreira, porém, tem uma vitória a mais que a equipe carioca. Com o duelo disputado, o Palmeiras iguala ao número de jogos do Flamengo na competição, com 26 cada um.

O técnico Abel Ferreira terá grande desafio para escalar sua equipe. Ele terá uma série de desfalques entre lesionados, convocados e suspensos. Estão fora do jogo: Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).

Enquanto isso, Khellven e Ramón Sosa ainda são dúvidas. O lateral se recupera de um trauma no pé, já Sosa sofreu um edema na coxa esquerda no clássico do último domingo.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

'Real Brasil': Ancelotti aposta em quarteto conhecido e cria espinha dorsal

Que horas começa Brasil x Itália hoje? Veja onde assistir jogo de ?lendas'

Assistir França x Azerbaijão ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Palmeiras divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Bragantino

Dorival dirige primeiro treino tático do Corinthians visando o Santos e ensaia estratégias

Jorge Jesus cita título com o Flamengo como o mais marcante da carreira

Quando Ramon Dino sobe no palco do Mr. Olympia? Veja horário e onde assistir

Corinthians registra déficit de R$ 103 milhões em julho e vê dívida bruta aumentar

Atlético-MG confirma sucesso em cirurgia e Lyanco amplia lista de desfalques de Sampaoli

Assistir o amistoso entre Argentina x Venezuela ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Assistir Alemanha x Luxemburgo ao vivo pelas Eliminatórias: onde vai passar o jogo