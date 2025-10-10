Palmeiras divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Bragantino

Nesta sexta-feira, o Palmeiras divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino. O duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece na próxima quarta, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Os sócios-torcedores terão descontos previstos em cada plano e prioridade na compra dos ingressos. A pré-venda para este grupo tem início neste sábado, às 10h (de Brasília), e será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Associados e donos de cadeiras cativas poderão adquirir o bilhete a partir deste sábado, às 12h, até terça, às 12h. Já a venda para o público em geral começa na próxima segunda, às 10h, e termina no intervalo do jogo.

Os ingressos são comercializados apenas pelo site www.ingressospalmeiras.com.br, e o preço varia entre R$ 120 e R$ 200 (Gol Norte/Superior Sul e Central Oeste, respectivamente).

reprodução / Palmeiras

O Palmeiras tem a chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, depois de vencer o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no Morumbis, o Verdão assumiu a ponta da tabela, com 55 pontos, empatado com o Flamengo.

A equipe de Abel Ferreira, porém, tem uma vitória a mais que a equipe carioca. Com o duelo disputado, o Palmeiras iguala ao número de jogos do Flamengo na competição, com 26 cada um.

O técnico Abel Ferreira terá grande desafio para escalar sua equipe. Ele terá uma série de desfalques entre lesionados, convocados e suspensos. Estão fora do jogo: Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).

Enquanto isso, Khellven e Ramón Sosa ainda são dúvidas. O lateral se recupera de um trauma no pé, já Sosa sofreu um edema na coxa esquerda no clássico do último domingo.