Onde vai passar o amistoso entre Coreia do Sul x Brasil? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam hoje (10), às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium, em Seul, em amistoso que inicia a preparação visando a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (YouTube).

Na Copa do Mundo de 2022, Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram nas oitavas de final, com vitória brasileira por 4 a 1. Agora classificada para o próximo Mundial, a Seleção Brasileira inicia seus amistosos preparatórios.

Carlo Ancelotti terá desfalques importantes, como o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha. Por outro lado, o treinador conta com retornos importantes, como os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior, do Real Madrid. A equipe vem de derrota para a Bolívia por 1 a 0, na última rodada das Eliminatórias.

A Coreia do Sul, que também já assegurou vaga na Copa do Mundo, empatou em 2 a 2 com o México em seu último amistoso.

