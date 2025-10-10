Topo

Onde vai passar o amistoso entre Coreia do Sul x Brasil? Como assistir ao vivo

Rodrygo se lamenta durante jogo do Brasil contra o Paraguai, válido pelas Eliminatórias - REUTERS/Cesar Olmedo
Rodrygo se lamenta durante jogo do Brasil contra o Paraguai, válido pelas Eliminatórias Imagem: REUTERS/Cesar Olmedo
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 06h00

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam hoje (10), às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium, em Seul, em amistoso que inicia a preparação visando a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (YouTube).

Na Copa do Mundo de 2022, Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram nas oitavas de final, com vitória brasileira por 4 a 1. Agora classificada para o próximo Mundial, a Seleção Brasileira inicia seus amistosos preparatórios.

Carlo Ancelotti terá desfalques importantes, como o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha. Por outro lado, o treinador conta com retornos importantes, como os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior, do Real Madrid. A equipe vem de derrota para a Bolívia por 1 a 0, na última rodada das Eliminatórias.

A Coreia do Sul, que também já assegurou vaga na Copa do Mundo, empatou em 2 a 2 com o México em seu último amistoso.

Coreia do Sul x Brasil -- Amistoso Internacional

  • Data e hora: 10 de outubro, às 8h (de Brasília)
  • Local: Seul World Cup Stadium, em Seul
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (YouTube)

