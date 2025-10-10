Onde vai passar o amistoso entre Argentina x Venezuela? Como assistir ao vivo
Argentina e Venezuela entram em campo hoje (10), às 15h45 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), em amistoso internacional.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela CazéTV (YouTube).
Atual campeão do mundo, a Argentina inicia a série de amistosos preparatórios em busca do segundo título consecutivo. A seleção de Lionel Messi liderou as Eliminatórias Sul-Americana, mas vem de derrota por 1 a 0 diante do Equador.
Já a Venezuela tenta se recuperar da frustrante última rodada das Eliminatórias, quando ficou de fora do Mundial. Dependendo apenas de si, os venezuelanos visitaram a Colômbia e foram goleados por 6 a 3.
Argentina x Venezuela -- Amistoso internacional
- Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
- Transmissão: CazéTV (YouTube)