Onde vai passar o amistoso entre Argentina x Venezuela? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 10h45

Argentina e Venezuela entram em campo hoje (10), às 15h45 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), em amistoso internacional.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela CazéTV (YouTube).

Atual campeão do mundo, a Argentina inicia a série de amistosos preparatórios em busca do segundo título consecutivo. A seleção de Lionel Messi liderou as Eliminatórias Sul-Americana, mas vem de derrota por 1 a 0 diante do Equador.

Já a Venezuela tenta se recuperar da frustrante última rodada das Eliminatórias, quando ficou de fora do Mundial. Dependendo apenas de si, os venezuelanos visitaram a Colômbia e foram goleados por 6 a 3.

Argentina x Venezuela -- Amistoso internacional

  • Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube)

