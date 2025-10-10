Topo

Esporte

Onde vai passar França x Azerbaijão pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Barcola e Mbappé comemoram gol da França sobre a Islândia em jogo das Eliminatórias Europeias - FRANCK FIFE / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 10h45

França e Azerbaijão entram em campo hoje (10), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

A França lidera o Grupo D da competição, com 100% de aproveitamento. Os franceses venceram a Islândia por 2 a 1 na última rodada.

Do outro lado, o Azerbaijão tem apenas um ponto e é o lanterna do grupo. O primeiro ponto veio justamente na rodada passada, com o empate em 1 a 1 contra a Ucrânia.

França x Azerbaijão -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Parque dos Príncipes, em Paris
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

