Topo

Esporte

Onde vai passar Brasil x Itália ao vivo? Veja onde assistir jogo de lendas

Dunga, capitão do Brasil no tetra, comemora título sobre a Itália - Robert Daemmrich Photography Inc/Sygma via Getty Images
Dunga, capitão do Brasil no tetra, comemora título sobre a Itália Imagem: Robert Daemmrich Photography Inc/Sygma via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 17h30

Lendas Brasil e Itália entram em campo hoje (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela "Partida do Coração", evento beneficente que vai celebrar a amizade entre os dois países.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

O Brasil entrará em campo com uma verdadeira constelação de craques. Romário, Bebeto, Zico, Cafu, Lúcio, Ricardo Rocha, Edilson, Luizão, Júnior, Careca e Gerson estão entre os nomes confirmados para o amistoso festivo.

A seleção italiana também contará com lendas do futebol mundial. O zagueiro Materazzi, campeão em 2006, e Roberto Baggio, protagonista na decisão da Copa de 1994, estão entre os convidados.

De acordo com os organizadores, o Maracanã deve receber cerca de 20 mil torcedores para acompanhar o evento. Não haverá venda de ingressos.

Brasil x Itália -- Partida do Coração

  • Data e hora: 10 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

