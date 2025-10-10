Topo

Onde vai passar Alemanha x Luxemburgo pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Wirtz comemora gol marcado pela Alemanha contra Portugal na Liga das Nações - Christina Pahnke - sampics/Corbis via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 10h45

Alemanha e Luxemburgo se enfrentam hoje (10), às 15h45 (de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Alemanha tem uma vitória e uma derrota nas Eliminatórias e precisa vencer para melhorar sua posição no Grupo A. Os alemães vêm de vitória por 3 a 1 contra a Irlanda do Norte.

Já Luxemburgo ainda busca os primeiros pontos no torneio classificatório. A seleção perdeu para a Eslováquia por 1 a 0 no jogo passado.

Alemanha x Luxemburgo -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

