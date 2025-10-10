Onde vai passar Alemanha x Luxemburgo pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
Alemanha e Luxemburgo se enfrentam hoje (10), às 15h45 (de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A Alemanha tem uma vitória e uma derrota nas Eliminatórias e precisa vencer para melhorar sua posição no Grupo A. Os alemães vêm de vitória por 3 a 1 contra a Irlanda do Norte.
Já Luxemburgo ainda busca os primeiros pontos no torneio classificatório. A seleção perdeu para a Eslováquia por 1 a 0 no jogo passado.
Alemanha x Luxemburgo -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)