Arnaldo Ribeiro: Áudios mostram que Ramon Abatti Abel inibiu revisão do VAR

A divulgação dos áudios do VAR no clássico São Paulo x Palmeiras revela que o árbitro Ramon Abatti Abel inibiu a revisão dos lances desde a primeira tentativa de intervenção, afirma Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, o grande escândalo do Choque-Rei foi o VAR não ser acionado nos lances polêmicos e capitais, diferentemente do que tem acontecido nos demais jogos do Brasileirão.

O jogo São Paulo e Palmeiras não tem nada a ver com o momento da arbitragem brasileira. Até porque o VAR não apareceu no jogo São Paulo e Palmeiras — esse é o escândalo. Nos outros jogos, nós estamos vendo a intervenção excessiva do VAR, como no gol anulado do Fluminense, a tal da fita voltada. A grande surpresa é que no jogo São Paulo e Palmeiras, com quatro lances polêmicos, o árbitro não foi à cabine do VAR nenhuma vez. Isso é surpreendente. A gente esperava os áudios para entender o porquê disso. Arnaldo Ribeiro

Hoje eu tenho uma conclusão. O primeiro lance investigado com o áudio divulgado não é o pênalti, é o pisão proposital, na minha opinião, do Gustavo Gómez no Tapia, no primeiro tempo. E aí, se você prestar atenção nos áudios, você percebe que o VAR, neste lance, no meio dos lances polêmicos, tenta intervir — 'eu quero ver esse pisão'. E o árbitro repele veementemente — 'Não foi nada, eu tô aqui'. A partir desse primeiro lance, o VAR disse amém pra tudo, repetindo as palavras do árbitro. Arnaldo Ribeiro

O comentarista ressalta que os lances mais polêmicos do jogo vieram só depois, quando o VAR adota outra postura nos áudios após ser "inibido" pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

Depois desse lance, veio o segundo tempo, veio o pênalti escandaloso, e aí o VAR simplesmente repetiu a palavra do Ramon Abatti, "escorregão". Veio o pisão do Andreas, o VAR mal fala palavras. Esse lance do pisão é muito parecido ao lance do Ronaldinho expulso na Copa de 2002, sem VAR, nas quartas de final, contra a Inglaterra. O Ronaldinho Gaúcho põe a sola do pé em cima da bola, escorrega e ele mantém a pisada no adversário inglês e ele é expulso direto, sem VAR, em uma quartas de final de Copa do Mundo, o Ronaldinho Gaúcho, da seleção brasileira.

Arnaldo Ribeiro

O lance é idêntico, era lance para expulsão. Esse é o terceiro lance do áudio do VAR. Ainda tem mais depois, mas eu tô dizendo, a partir do primeiro, dá pra perceber que o árbitro inibe completamente a participação do VAR. A responsabilidade total do que aconteceu nesse jogo é do senhor Ramon Abatti Abel, que é o principal árbitro do chefe da comissão de arbitragem Rodrigo Cintra.

Arnaldo Ribeiro

O comentarista diz ser alarmante que o árbitro selecionado para apitar os dois jogos mais importantes das duas últimas rodadas do Brasileiro demonstre tamanho desconhecimento da regra.

O Ramon Abatti Abel demonstrou, sobretudo no lance do pênalti, que ele não conhece a regra básica do jogo e isso depõe também contra o chefe dele, o Rodrigo Cintra. Então, não tem nada a ver com os outros jogos, é um escândalo. E agora com os áudios divulgados fica mais claro como o árbitro inibiu a participação do VAR.

Arnaldo Ribeiro

O time sul-coreano me decepcionou muito, porque eu esperava um teste um pouquinho melhor. E foi muito fácil, muito fácil. O Chile, o horroroso o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas, ofereceu mais resistência contra o Brasil no Maracanã: mais organizado defensivamente e resistindo por mais tempo. Muito fraco o time [da Coreia do Sul], coletivamente ingênuo -- um time ingênuo.

Mauro Cezar Pereira

Se está difícil lugar para o Raphinha, você imagina para o Neymar. Se está difícil para o Raphinha, que vem jogando e bem, você imagina para o Neymar, que não está jogando, está sempre dodói e quando entra não joga -- não é aquele Neymar dos velhos tempos. O que me agradou muito é porque o Brasil jogou com dois volantes e quatro atacantes, mas desses quatro atacantes o Matheus Cunha compõe o meio de campo. Ele consegue ser meio de campo e consegue ser atacante.

José Trajano

O Juca que gosta tanto, ele é o Lamine Yamal da seleção brasileira, certo? O jeito de jogar. O ponta que faz gol ganha muitos pontos, sem trocadilho, porque muitas vezes o cara que joga do lado do campo ele só faz as jogadas individuais, sofre faltas, dá assistências, mas o Estêvão tem feito gols e isso tem um peso grande.

Arnaldo Ribeiro

O Gerson nunca terminou um contrato na vida, gente. Nunca conseguiu terminar um contrato. É impressionante, realmente, como a gestão de carreira desse rapaz o prejudica demais.

Mauro Cezar Pereira

