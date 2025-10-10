Fabíola: Memphis no Corinthians faz como James Rodríguez no São Paulo

O contraste entre o desempenho de Memphis Depay na seleção holandesa e no Corinthians é cada vez mais evidente, avaliou Fabiola Andrade no Fim de Papo.

Recuperado de lesão, Memphis foi reserva na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Mirassol, antes de embarcar para defender a Holanda nas Eliminatórias Europeias para a Copa. Com a camisa da seleção, ele também ficou no banco contra Malta, mas entrou no fim e balançou as redes mais uma vez.

O Memphis é o James Rodríguez do Corinthians. O James Rodríguez, ele vinha para o São Paulo e se preparava para voltar para a seleção da Colômbia — e arrebentava, jogava uma bola descomunal na seleção da Colômbia. E aí volta para o São Paulo e não joga nada.

O Memphis está nesse ritmo aí. Ele vem para o Corinthians para se preparar para a Holanda, porque é a grande vibe dele -- Copa do Mundo ano que vem e tal. E o interesse dele definitivamente é só a seleção da Holanda.

Fabiola Andrade

