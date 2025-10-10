No Allianz Parque, Palmeiras encerra preparação para pegar o Juventude; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Juventude, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, a partir das 19h (de Brasília).

Depois de assistirem a um vídeo preparado pela comissão técnica na Academia de Futebol, os jogadores do Palmeiras participaram de um treino tático conduzido por Abel Ferreira no Allianz Parque. Em seguida, o elenco realizou um descontraído recreativo e encerrou a atividade com trabalhos específicos de bola parada, incluindo cobranças de faltas e pênaltis.

Khellven, Paulinho, Lucas Evangelista e Ramón Sosa, por sua vez, seguiram programação individual com o Núcleo de Saúde e Performance, no centro de excelência.

O técnico terá uma série de desfalques entre lesionados, convocados e suspensos. Estão fora do jogo: Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).

Enquanto isso, Khellven e Ramón Sosa ainda são dúvidas. O lateral se recupera de um trauma no pé, já Sosa sofreu um edema na coxa esquerda.

Start na tarde de treino em casa! ??? pic.twitter.com/GRP9Pyjyur ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 10, 2025

Desta forma, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Giay, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Flaco López, Felipe Anderson e Vitor Roque.

O Palmeiras tem a chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, depois de vencer o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no Morumbis, o Verdão assumiu a ponta da tabela, com 55 pontos, empatado com o Flamengo. A equipe de Abel Ferreira, porém, tem uma vitória a mais que a equipe carioca. Com o duelo disputado, o Palmeiras iguala ao número de jogos do Flamengo na competição, com 26 cada um.