'Não foi por falta de aviso', diz ex-Flamengo e seleção sobre Wallace Yan

O ex-lateral esquerdo Gilberto, com passagem pelo Flamengo e que disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, demonstrou não se surpreender com o momento turbulento pelo qual passa o jovem Wallace Yan, multado pela diretoria rubro-negra pela expulsão contra o Bahia, no último domingo.

Gilberto trabalhou como coordenador do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) das categorias de base do Flamengo por quatro anos. Neste período, conheceu Wallace Yan de perto, ainda bem novo.

'Ele acha que é o super homem'

Segundo o ex-lateral, o meia-atacante sempre teve dificuldade em absorver os conselhos, e que já havia conversado com ele algumas vezes sobre a questão comportamental antes do jovem de 20 anos ser promovido ao profissional.

"Acho que com essa idade é normal querer ouvir pouco, né? Também tive 18, 19 anos e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso. Fui coordenador do Flamengo durante quatro anos e tive muito tempo com o Wallace. Ele era um jogador que eu tinha um carinho muito grande, então sempre conversava com ele. A maior parte do que as pessoas estão fazendo lá (no Fla), e que acho que vão fazer agora, todo mundo já fez. O grande lance é ele saber ouvir, interpretar o que está recebendo e aplicar isso no dia a dia", disse Gilberto.

'Não adianta contratar mentor, pai de santo, o que for se ele não conseguir entender o que está sendo passado'

Wallace Yan foi expulso na derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador (BA) Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Após receber a multa do Flamengo, Wallace Yan iniciou um trabalho com o coach mental Cleiton Carvalho, que ficou conhecido por ter feito este tipo de serviço com o atacante Luiz Henrique — ex-Botafogo e hoje no Zenit (RUS) — desde o ano passado.

Para Gilberto, porém, nada irá adiantar caso o jovem não absorva as orientações e conselhos que estão lhe sendo transmitidos: