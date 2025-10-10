'Não foi por falta de aviso', diz ex-Flamengo e seleção sobre Wallace Yan
O ex-lateral esquerdo Gilberto, com passagem pelo Flamengo e que disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, demonstrou não se surpreender com o momento turbulento pelo qual passa o jovem Wallace Yan, multado pela diretoria rubro-negra pela expulsão contra o Bahia, no último domingo.
Gilberto trabalhou como coordenador do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) das categorias de base do Flamengo por quatro anos. Neste período, conheceu Wallace Yan de perto, ainda bem novo.
'Ele acha que é o super homem'
Segundo o ex-lateral, o meia-atacante sempre teve dificuldade em absorver os conselhos, e que já havia conversado com ele algumas vezes sobre a questão comportamental antes do jovem de 20 anos ser promovido ao profissional.
"Acho que com essa idade é normal querer ouvir pouco, né? Também tive 18, 19 anos e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso. Fui coordenador do Flamengo durante quatro anos e tive muito tempo com o Wallace. Ele era um jogador que eu tinha um carinho muito grande, então sempre conversava com ele. A maior parte do que as pessoas estão fazendo lá (no Fla), e que acho que vão fazer agora, todo mundo já fez. O grande lance é ele saber ouvir, interpretar o que está recebendo e aplicar isso no dia a dia", disse Gilberto.
'Não adianta contratar mentor, pai de santo, o que for se ele não conseguir entender o que está sendo passado'
Após receber a multa do Flamengo, Wallace Yan iniciou um trabalho com o coach mental Cleiton Carvalho, que ficou conhecido por ter feito este tipo de serviço com o atacante Luiz Henrique — ex-Botafogo e hoje no Zenit (RUS) — desde o ano passado.
Para Gilberto, porém, nada irá adiantar caso o jovem não absorva as orientações e conselhos que estão lhe sendo transmitidos:
Não adianta nada ele contratar um mentor, um pai de santo, um padre, o que seja se ele não entender o que está sendo passado para ele. É um jogador que tem muito talento, isso sempre foi falado para ele, e essa questão comportamental sempre foi falada para ele também. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o super-homem, acha que isso não vai interferir na vida dele, mas é um bom menino, um menino com um coração enorme. Acho que agora ele viu que realmente a coisa é diferente do que acho que ele pensava. Ele está tentando transformar isso, está contratando uma pessoa para tentar ajudá-lo nesse quesito mental. Espero que ele consiga também dar muitas alegrias aos seus fãs
Gilberto, durante evento beneficente "Partida do Coração", no Maracanã