Mudança da CBF coloca Santos em rota perigosa no Brasileirão

O Santos conheceu a data da partida atrasada contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mudança, contudo, coloca o Peixe em rota perigosa na competição.

O clássico foi agendado para o dia 15 de novembro, em meio a uma data Fifa. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21 horas (de Brasília).

Esse será o segundo duelo com o Palmeiras em um curto período de tempo. As equipes também se enfrentam no dia 6 de novembro, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Para piorar a situação, o Santos visita o Flamengo entre os dois clássicos, no dia 9 do mesmo mês, pela 34ª rodada da Série A. O jogo seguinte também promete ser complicado, já que será contra o Mirassol, a sensação do campeonato.

Ou seja, o Peixe terá quatro jogos contra três times do G4 em um intervalo de apenas de 15 dias.

A rota perigosa do Santos

Palmeiras x Santos - 06 de novembro - Allianz Parque - 32ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Santos - 09 de novembro - Maracanã - 33ª rodada do Brasileirão

Santos x Palmeiras - 15 de novembro - Vila Belmiro - 13ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado)

Santos x Mirassol - 18 ou 19 de novembro - Vila Belmiro - 34ª rodada do Brasileirão (data ainda não definida)

Situação na tabela

O Santos corre perigo no Brasileirão. O time está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)