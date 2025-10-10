Messi vê no camarote a vitória da Argentina no amistoso sobre a Venezuela em Miami

Com Lionel Messi nos camarotes do Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, a Argentina venceu o amistoso diante da Venezuela, por 1 a 0, nesta sexta-feira. O único gol do jogo foi de Lo Celso no primeiro tempo.

A Argentina volta a jogar na terça-feira, em novo amistoso, desta vez diante de Porto Rico, em Fort Lauderdale, também nos Estados Unidos.

'Campeã' das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina entrou em campo de luto pela morte do lendário técnico Miguel Angel Russo. A seleção de Lionel Scaloni, escalada com Emiliano Martínez; Molina, Romero, Senesi e Tagliafico; Paz, Paredes, Lo Celso e Fernández/ Lautaro Martínez e Julián Álvarez, começou o amistoso em ritmo de treino, valorizando a posse de bola, trocando passes em buscando de 'buracos' na defesa venezuelana.

Já a Venezuela, que está fora do Mundial do ano que vem, fixou seus jogadores em seu campo, tentando diminuir ao máximo o espaço dos argentinos, mas viu o adversário criar boas chances com Lo Celso e Paz. O primeiro momento ofensivo dos visitantes só ocorreu aos 13 minutos, com um chute fraco e torto de fora da área de Casseres.

De repente o jogo ganhou um ritmo alucinante. Aos 28, Enzo Fernández fez grande jogada. No contra-ataque, Marques perdeu grande chance de cabeça para abrir o placar ara a Venezuela. E o castigo veio em seguida. Aos 30 minutos, após jogadas de muita persistência de todo ataque argentino, Lo Celso fez 1 a 0.

A partir daí, o domínio argentino ficou ainda maior. A seleção três vezes campeã mundial acumulou boas chances para ampliar. Na melhor delas, aos 42 minutos, Lautaro Martinez fez bela jogada, mas sua finalização parou na intervenção do goleiro José Contreras.

A Venezuela veio para a etapa final com a intenção de segurar mais a bola e, desta forma, impedir uma pressão argentina. Em parte, o objetivo foi alcançado, mas apenas os argentinos atacavam na partida. Aos 22 minutos, novo chute perigoso de Lautaro Martinez para outra boa defesa de José Contreras.

Sem nada a perder, a Venezuela viu a Argentina se desconcentrar na partida e se aventurou no ataque. Quinteros acertou o travessão de Emiliano Martínez, aos 28 minutos. Aos 31, Juanpi obrigou o goleiro argentino a fazer boa defesa, com um bom chute de fora da área.

A Argentina 'sentiu o golpe' e reagiu. Aos 40 minutos, o 'duelo particular' entre Lautaro Martinez e Contreras teve mais dois capítulos e o goleiro venezuelano venceu, ao fazer duas defesas 'queima-roupa'. Aos 42, foi a vez de Mac Allister obrigar o arqueiro a fazer grande defesa. No lance seguinte, Balerdi cabeceou para fora. E foi só.