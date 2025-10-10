Lyanco conclui cirurgia e desfalca o Atlético-MG no restante da temporada
Após ter a ruptura do tendão de Aquiles esquerdo confirmada na última quinta-feira, Lyanco concluiu nesta sexta-feira a cirurgia de correção da lesão. O procedimento do zagueiro do Atlético-MG foi realizado nesta manhã, no Hospital MaterDei.
Como resultado, Lyanco deve perder o restante da temporada do Galo e retornar apenas em 2026.
A contusão aconteceu durante a vitória da equipe mineira por 3 a 1 sobre o Sport, na última quarta-feira, pelo Brasileiro. O atleta deixou o campo com dores no pé ainda no primeiro tempo, após cair de mal jeito e se lesionar sozinho.
Recentemente, o zagueiro sofreu uma lesão na coxa esquerda e precisou ficar longe dos gramados por quase um mês, desfalcando o Atlético-MG em seis partidas.
Agenda do Atlético-MG
Próximos jogos
- Jogo: Atlético-MG x Cruzeiro
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG
- Jogo: Corinthians x Atlético-MG
- Data e horário: 18/10 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP