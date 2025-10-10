Lyanco conclui cirurgia e desfalca o Atlético-MG no restante da temporada

Após ter a ruptura do tendão de Aquiles esquerdo confirmada na última quinta-feira, Lyanco concluiu nesta sexta-feira a cirurgia de correção da lesão. O procedimento do zagueiro do Atlético-MG foi realizado nesta manhã, no Hospital MaterDei.

Como resultado, Lyanco deve perder o restante da temporada do Galo e retornar apenas em 2026.

? DM Informa O zagueiro Lyanco foi submetido a cirurgia para correção de ruptura do tendão de Aquiles esquerdo. O procedimento foi realizado na manhã desta sexta-feira, no Hospital MaterDei, pelos médicos do Clube Otaviano de Oliveira Júnior e Rodrigo Barreiros. A cirurgia... pic.twitter.com/hmI2UnsQQT ? Atlético (@Atletico) October 10, 2025

A contusão aconteceu durante a vitória da equipe mineira por 3 a 1 sobre o Sport, na última quarta-feira, pelo Brasileiro. O atleta deixou o campo com dores no pé ainda no primeiro tempo, após cair de mal jeito e se lesionar sozinho.

Recentemente, o zagueiro sofreu uma lesão na coxa esquerda e precisou ficar longe dos gramados por quase um mês, desfalcando o Atlético-MG em seis partidas.

Agenda do Atlético-MG

Próximos jogos

Jogo: Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG