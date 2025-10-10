Topo

Esporte

Lyanco conclui cirurgia e desfalca o Atlético-MG no restante da temporada

10/10/2025 16h33

Após ter a ruptura do tendão de Aquiles esquerdo confirmada na última quinta-feira, Lyanco concluiu nesta sexta-feira a cirurgia de correção da lesão. O procedimento do zagueiro do Atlético-MG foi realizado nesta manhã, no Hospital MaterDei.

Como resultado, Lyanco deve perder o restante da temporada do Galo e retornar apenas em 2026.

A contusão aconteceu durante a vitória da equipe mineira por 3 a 1 sobre o Sport, na última quarta-feira, pelo Brasileiro. O atleta deixou o campo com dores no pé ainda no primeiro tempo, após cair de mal jeito e se lesionar sozinho.

Recentemente, o zagueiro sofreu uma lesão na coxa esquerda e precisou ficar longe dos gramados por quase um mês, desfalcando o Atlético-MG em seis partidas.

Agenda do Atlético-MG

Próximos jogos

  • Jogo: Atlético-MG x Cruzeiro

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG

  • Jogo: Corinthians x Atlético-MG

  • Data e horário: 18/10 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

