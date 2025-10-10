Luciano cola em André Silva em artilharia do ano e mira marca centenária no São Paulo
No último domingo, o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 2, em pleno Morumbis, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado amargo, Luciano foi às redes e ficou mais perto de se isolar no topo da lista de artilheiros da equipe em 2025.
Luciano vem de dois jogos consecutivos marcando pelo São Paulo. O atacante fez um gol no fim na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza e findou um jejum de 13 jogos. Já no último domingo, ele balançou as redes novamente, desta vez na primeira etapa do Choque-Rei.
Com os dois gols anotados na última semana, Luciano alcançou a marca de 14 gols marcados nesta temporada. Ele igualou André Silva, que também soma 14 bolas na rede com a camisa tricolor em 2025.
Acontece que André Silva está em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O centroavante sofreu a contusão em agosto deste ano e não deve voltar a atuar nesta temporada.
Luciano, assim, tem caminho 'livre' para retomar seu espaço como artilheiro isolado do São Paulo em 2025. O jogador tenta balançar as redes levar a equipe à vitória na próxima quinta-feira (16), quando o Tricolor visita o Grêmio em Porto Alegre (RS), às 19h (de Brasília), pelo Brasileirão.
Luciano mira marca centenária
O gol marcado por Luciano no último domingo também o deixou mais próximo de atingir uma marca histórica pelo São Paulo. Contra o Palmeiras, o camisa 10 anotou seu 99º gol com a camisa tricolor, restando apenas um para alcançar o centésimo tento.
Luciano entrou recentemente na seleta lista dos 20 maiores artilheiros da história do São Paulo. Ele é justamente o 20º colocado, mas pode igualar Renato, conhecido como 'Pé Murcho', que tem 100 gols marcados.
Entre as maiores vítimas de Luciano com a camisa tricolor estão Palmeiras (seis gols), Flamengo, Corinthians, Bahia, Fortaleza, Atlético-GO, Internacional (cinco gols), além de Fluminense e Juventude (quatro gols).
A lista dos maiores artilheiros da história do São Paulo conta com um top-5 composto por: Serginho Chulapa (242 gols), Gino Orlando (233 gols), Luis Fabiano (212 gols), Teixeirinha (189 gols) e França (182 gols).
Luciano tem uma série de feitos impressionantes pelo São Paulo. Ele é, por exemplo, o terceiro maior goleador da equipe neste século. O atacante fica atrás apenas de Luis Fabiano e de Rogério Ceni, que balançou as redes 112 vezes pela equipe do Morumbi.
Números de Luciano na temporada
- 47 jogos (32 como titular)
- 14 gols*
- 6 assistências
- 19 vitórias, 13 empates e 15 derrotas
*Um dos gols marcados por Luciano foi contra o Cruzeiro, em partida de pré-temporada disputada nos EUA.
Situação do São Paulo no Brasileirão
O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e ocupa a oitava colocação, com 38 pontos. O Tricolor paulista vem de uma derrota para o Palmeiras, no Morumbis, pela 27ª rodada do torneio nacional.
- São Paulo: oitavo colocado, com 38 pontos (10 vitórias, oito empates e nove derrotas)
Próximos jogos do São Paulo
- Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Mirassol x São Paulo (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 19 de outubro de 2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)