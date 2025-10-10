Topo

Libertadores feminina: veja as chaves das quartas de final com 3 brasileiros

10/10/2025 09h52

A Libertadores Feminina definiu os oito times que vão disputar a fase eliminatória a partir deste sábado. Destaque para os três brasileiros ? Corinthians, São Paulo e Ferroviária ? que seguem vivos na competição.

Também estão na disputa Boca Juniors (ARG), Independiente del Valle (EQU), Colo-Colo (CHI), Libertad (PAR) e Deportivo Cali (COL).

Confira abaixo o chaveamento:

? Libertadores feminina - quartas de final

? Corinthians      ?????

Dia 11 (sábado), às 16h

? Boca Juniors    ?????

? Ferroviária     ?????

Dia 11 (sábado), às 20h

? Ind. Del Vale  ?????

? Colo Colo  ?????

Dia 12 (domingo), às 16h

? Libertad    ?????

? São Paulo   ?????

Dia 12 (domingo), às 20h

? Dep. Cali    ?????

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

