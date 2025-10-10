Libertadores feminina: veja as chaves das quartas de final com 3 brasileiros
A Libertadores Feminina definiu os oito times que vão disputar a fase eliminatória a partir deste sábado. Destaque para os três brasileiros ? Corinthians, São Paulo e Ferroviária ? que seguem vivos na competição.
Também estão na disputa Boca Juniors (ARG), Independiente del Valle (EQU), Colo-Colo (CHI), Libertad (PAR) e Deportivo Cali (COL).
Confira abaixo o chaveamento:
? Libertadores feminina - quartas de final
? Corinthians ?????
Dia 11 (sábado), às 16h
? Boca Juniors ?????
? Ferroviária ?????
Dia 11 (sábado), às 20h
? Ind. Del Vale ?????
? Colo Colo ?????
Dia 12 (domingo), às 16h
? Libertad ?????
? São Paulo ?????
Dia 12 (domingo), às 20h
? Dep. Cali ?????