Liga Forte flertou com Bap e tentou fazer Flamengo 'pular o muro'

Em reunião do Conselho Deliberativo com muitos recados aos rivais e adversários ideológicos na Libra, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, também reservou um espaço para cutucar o bloco elogiando o grupo oposto, a Liga Forte União, que num passado recente tentou fazer o Rubro-Negro "pular o muro".

Reuniões com Landim e Bap

A primeira tentativa de aproximação ocorreu ainda na gestão Rodolfo Landim. Em dezembro de 2023, investidores da LFU se reuniram com o então presidente rubro-negro e propuseram uma união das ligas além de uma oferta para o Fla trocar de lado.

Na ocasião, a Liga Forte União havia conseguido convencer o Corinthians a deixar a Libra. Landim, porém, entendeu que os valores estavam distantes de que o Rubro-Negro pretendia e as negociações não avançaram.

No início deste ano, Bap assumiu a presidência do Flamengo já deixando claro a insatisfação com o contrato da Libra. A postura disruptiva ganhou corpo até chegar nos episódios mais recentes, como o ingresso na Justiça Comum e a troca de farpas com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Paralelamente, Bap sempre manteve uma relação cordial com executivos da LFU. Jantares aconteceram e assuntos sobre o futuro do futebol brasileiro foram debatidos.

Na última terça, ao cutucar a Libra, Bap expôs alguns destes encontros, incluindo - sem citar o nome — os com Carlos Gamboa, da LCP, principal investidora da LFU. O UOL apurou, porém, que a Liga Forte União tratou esses jantares como uma mera "formalidade", sem um caráter oficial. Não houve também uma proposta de troca de lado.

O Flamengo sempre apoia uma nova liga, mas não houve um único minuto de discussão dentro da Libra sobre esse assunto. Na Liga Forte houve e há muito. A gente sabe porque conversamos com alguns integrantes da Liga Forte, inclusive com o maior investidor, com quem em duas ocasiões, em jantares diferentes, nós falamos sobre o que seria uma liga conceitualmente falando no Brasil.

Bap, durante a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo

Contrato com a Libra 'prende' o Fla, que nega rompimento

Mesmo demonstrando admiração sobre alguns pontos da Liga Forte União, Bap não cogitou, em nenhum momento, "pular o muro". A principal questão é o contrato já firmado até 31 de dezembro de 2029 com a Libra. Por causa disso, um rompimento poderia trazer consequências com muitas camadas.

Apesar de negar que irá deixar a Libra, Bap deixou claro que seguirá convicto de seus posicionamentos em relação ao bloco: "Zero chance de o Flamengo sair da Libra. O Flamengo vai ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com a Libra, e eles vão ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com o Flamengo. Ponto", disse na reunião do conselho.

Já ontem, após participar do "Fórum Rio Empreendedor", o presidente do Flamengo rechaçou a possibilidade de uma "bandeira branca":