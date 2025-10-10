Júlio César projeta volta de Neymar em alta: 'Joga em qualquer seleção'

Enquanto a seleção brasileira goleava a Coreia do Sul por 5 a 0, nesta sexta-feira, em Seul, o ex-goleiro Júlio César aproveitou a "Partida do Coração", evento beneficente no Maracanã, para reforçar a confiança em um nome que segue fora de campo, mas ainda é visto como símbolo do futebol brasileiro: Neymar.

Em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, o camisa 10 do Santos vem treinando em sua academia particular durante o período de folga do elenco, sob supervisão de preparadores do clube. Júlio César, que conviveu com o atacante nos tempos de seleção, destacou o talento do jogador e o classificou como um craque capaz de brilhar em qualquer equipe do planeta.

"O Ney, nas melhores condições dele, não joga só na seleção brasileira, ele joga em qualquer seleção do mundo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar do Ney, é incrível como ele joga. Está muito à frente", afirmou o ex-goleiro.

Júlio também lembrou os tempos em que acompanhou Neymar ainda no início da carreira e ressaltou o encanto que o atacante despertava mesmo jovem.

"Tive a oportunidade de trabalhar com ele quando era muito novo, e era encantador ver o Neymar treinar e jogar. Claro que agora ele passa por um momento complicado com as lesões, mas continua sendo a nossa grande esperança", completou.

O ex-jogador, ídolo do Flamengo e da Inter de Milão, acredita que o camisa 10 santista ainda pode ser decisivo no próximo Mundial.

"Espero que ele volte o mais rápido possível, que trabalhe bem para chegar fisicamente nas melhores condições e entregar aquilo que todos nós esperamos. Pode ser a última Copa do Mundo dele, acho que, sendo bem sincero, é a última. Mas o Neymar é inteligente, vai se cuidar e vai estar pronto", projetou Júlio César.

Enquanto o veterano demonstra fé na recuperação do craque, o Brasil segue evoluindo sob o comando de Carlo Ancelotti. Nesta manhã, a seleção teve sua atuação mais convincente com o técnico italiano: Estêvão e Rodrygo marcaram dois gols cada, e Vinícius Júnior fechou a goleada em 5 a 0 sobre os sul-coreanos.

Neymar, que soma seis gols e três assistências em 21 jogos desde o retorno ao Santos, ainda não tem data definida para voltar aos gramados. O clube estima que o processo de recuperação leve entre quatro e doze semanas.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que o craque certamente acompanhará das arquibancadas, enquanto se prepara para mais um recomeço.