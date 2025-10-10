Jorge Jesus cita título com o Flamengo como o mais marcante da carreira

Durante sua participação no Portugal Football Summit, o técnico Jorge Jesus, atualmente no Al Nassr, elegeu a Libertadores 2019 como o título mais marcante de sua carreira. Na época, o português comandou o Flamengo na final contra o River Plate, quando o time carioca virou a partida e fez 2 a 1 para se consagrar campeão.

"Foi o título que mais felicidade deu e mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. Aos 89 (minutos), perdíamos por 2 a 1 e, em dois minutos, ganhamos", disse.

"O Gabigol fez dois gols e foi uma emoção, num estádio em que 70% eram torcedores do Flamengo e era um sonho para eles", complementou..

"Foi uma vitória marcante exatamente pelo momento, pois a Libertadores é como a Champions League na Europa. Claro que na Europa tem divulgação maior, mas a Libertadores é muito importante", finalizou Jorge Jesus.

Além disso, Jesus também exaltou a torcida rubro-negra. "Benfica, Sporting e Porto são grandes clubes, mas o Flamengo sozinho tem 50 milhões de torcedores. Não é brincadeira", comentou.

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Botafogo na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.