Topo

Esporte

Jorge Jesus cita título com o Flamengo como o mais marcante da carreira

10/10/2025 15h25

Durante sua participação no Portugal Football Summit, o técnico Jorge Jesus, atualmente no Al Nassr, elegeu a Libertadores 2019 como o título mais marcante de sua carreira. Na época, o português comandou o Flamengo na final contra o River Plate, quando o time carioca virou a partida e fez 2 a 1 para se consagrar campeão.

"Foi o título que mais felicidade deu e mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. Aos 89 (minutos), perdíamos por 2 a 1 e, em dois minutos, ganhamos", disse.

"O Gabigol fez dois gols e foi uma emoção, num estádio em que 70% eram torcedores do Flamengo e era um sonho para eles", complementou..

"Foi uma vitória marcante exatamente pelo momento, pois a Libertadores é como a Champions League na Europa. Claro que na Europa tem divulgação maior, mas a Libertadores é muito importante", finalizou Jorge Jesus.

50 milhões de torcedores

Além disso, Jesus também exaltou a torcida rubro-negra. "Benfica, Sporting e Porto são grandes clubes, mas o Flamengo sozinho tem 50 milhões de torcedores. Não é brincadeira", comentou.

Calendário do Flamengo

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Botafogo na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Pulgar faz falta? Veja o aproveitamento do Flamengo sem o chileno

São Paulo segue preparação para duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Quando é o Mister Olympia 2025? Veja datas e onde assistir ao evento

'Real Brasil': Ancelotti aposta em quarteto conhecido e cria espinha dorsal

Que horas começa Brasil x Itália hoje? Veja onde assistir jogo de ?lendas'

Assistir França x Azerbaijão ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Palmeiras divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Bragantino

Dorival dirige primeiro treino tático do Corinthians visando o Santos e ensaia estratégias

Jorge Jesus cita título com o Flamengo como o mais marcante da carreira

Quando Ramon Dino sobe no palco do Mr. Olympia? Veja horário e onde assistir

Corinthians registra déficit de R$ 103 milhões em julho e vê dívida bruta aumentar