Topo

Esporte

Joia do sub-17 do Palmeiras renova e tem multa de R$ 631 milhões

Meio-campista Luis Pacheco, de 17 anos, destaque da base do Palmeiras - Fabio Menotti/Palmeiras
Meio-campista Luis Pacheco, de 17 anos, destaque da base do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras
do UOL

João Kerr

Colaboração para o UOL

10/10/2025 17h59

O Palmeiras assinou a renovação contratual do meio-campista Luis Pacheco, de 17 anos, estendendo o vínculo até setembro de 2028. O novo acordo estabelece multa rescisória de 100 milhões de euros para clubes europeus, equivalente a R$ 631 milhões na cotação atual. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

Luis Pacheco usa a camisa 5 nas categorias de base do Verdão e já possui passagens pelas seleções brasileiras de base. O meio-campista participou recentemente de treinamentos com a equipe profissional, em preparação para o confronto contra o Juventude.

O técnico Abel Ferreira tem acompanhado de perto o desenvolvimento do atleta durante as sessões de treino. Apesar de vestir a camisa 5, Luis chega bem ao ataque e pode fazer diferentes funções no meio-campo, característica que agrada ao treinador.

Com os desfalques provocados pela Data Fifa, que afetaram seis jogadores convocados para suas respectivas seleções, Luis Pacheco pode até ser relacionado pela primeira vez para uma partida oficial no profissional.

Pelas categorias de base do Verdão, a Cria da Academia já conquistou quatro títulos, incluindo duas edições do Brasileirão Sub-20 (2024 e 2025) e um Paulista Sub-15 (2023).

Destaque na seleção brasileira Sub-17

O jovem meio-campista viveu momento especial em 2025 ao ser convocado para a seleção brasileira Sub-17 durante o Sul-Americano da categoria. Como titular absoluto da equipe nacional, Luis Pacheco contribuiu diretamente para a conquista do título continental.

Antes disso, o garoto participou do Sul-Americano Sub-16 de 2024 e também foi convocado na primeira lista da Amarelinha Sub-17 deste ano.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

UFC Rio: No embalo da torcida, Do Bronx e Gamrot protagonizam encarada tensa

Joia do sub-17 do Palmeiras renova e tem multa de R$ 631 milhões

Alemanha goleia Luxemburgo e assume a ponta do grupo A das Eliminatórias

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Com gol de Mbappé, França vence Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias

Mbappé marca, França vence e pode se garantir na Copa na segunda-feira

Euroliga de basquete determina novas condições para aprovar parceria com a NBA

Desfalque do São Paulo, Calleri avança no processo de recuperação e vai iniciar transição física

Botafogo abre venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Onde vai passar Brasil x Itália ao vivo? Veja onde assistir jogo de lendas

Transmissão de Brasil x Itália ao vivo: veja onde assistir 'Partida do Coração'