Joia do sub-17 do Palmeiras renova e tem multa de R$ 631 milhões

O Palmeiras assinou a renovação contratual do meio-campista Luis Pacheco, de 17 anos, estendendo o vínculo até setembro de 2028. O novo acordo estabelece multa rescisória de 100 milhões de euros para clubes europeus, equivalente a R$ 631 milhões na cotação atual. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

Luis Pacheco usa a camisa 5 nas categorias de base do Verdão e já possui passagens pelas seleções brasileiras de base. O meio-campista participou recentemente de treinamentos com a equipe profissional, em preparação para o confronto contra o Juventude.

O técnico Abel Ferreira tem acompanhado de perto o desenvolvimento do atleta durante as sessões de treino. Apesar de vestir a camisa 5, Luis chega bem ao ataque e pode fazer diferentes funções no meio-campo, característica que agrada ao treinador.

Com os desfalques provocados pela Data Fifa, que afetaram seis jogadores convocados para suas respectivas seleções, Luis Pacheco pode até ser relacionado pela primeira vez para uma partida oficial no profissional.

Pelas categorias de base do Verdão, a Cria da Academia já conquistou quatro títulos, incluindo duas edições do Brasileirão Sub-20 (2024 e 2025) e um Paulista Sub-15 (2023).

Destaque na seleção brasileira Sub-17

O jovem meio-campista viveu momento especial em 2025 ao ser convocado para a seleção brasileira Sub-17 durante o Sul-Americano da categoria. Como titular absoluto da equipe nacional, Luis Pacheco contribuiu diretamente para a conquista do título continental.

Antes disso, o garoto participou do Sul-Americano Sub-16 de 2024 e também foi convocado na primeira lista da Amarelinha Sub-17 deste ano.