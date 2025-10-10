Jogadores da Itália usam tapa-olhos e viram 'piratas' em treinamento curioso

O técnico Silvio Baldini, da seleção italiana Sub-21, decidiu implementar um método diferente de treinamento na última semana antes dos jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa 2027 da categoria. Todo o elenco foi a campo com um tapa-olhos.

"Quero ensinar meus jogadores a enxergar o campo não apenas com os olhos, mas também com a mente e o corpo", disse o treinador ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Conhecido por ideias não convencionais de treinamento, Baldini orientou os jogadores a usarem os tapa-olhos alternando o lado, ao longo de três sessões de 20 minutos. Em um primeiro, o atleta deveria cobrir o olho dominante - aquele que o cérebro usa mais para processar informações - e, em seguida, o outro, até que ficasse sem o tapa-olhos.

Apesar de incomum no futebol, esta técnica já foi aplicada em outros esportes como rúgbi, golfe e Fórmula 1, para melhorar o desempenho dos atletas.

O uso do tapa-olho auxilia no desenvolvimento da percepção de profundidade e a nitidez do olho dominante, pois a maior parte das pessoas tem uma correspondência entre o olho dominante e a mão (ou o pé) que usa com mais frequência. Dessa forma, depois que o atleta percebe qual é seu olho dominante, é possível aprimorar a velocidade e clareza da visão sob pressão durante o jogo.

De acordo com Baldini, a inspiração para usar tapa-olhos veio de outro esporte. "Eu estava treinando o Catania, e fui ver um boxeador em Siracusa. Ele usava bandagens, e fiquei intrigado. Pesquisei sobre o assunto e comecei a aplicar o método também. Mas repito: se não fôssemos os primeiros, eu teria me exposto a críticas por usar bandagens no campo. Não que eu me importe, mas teria protegido os garotos. De qualquer forma, faremos de novo."

No primeiro desafio depois do treinamento curioso, a Itália Sub-21 venceu a Suécia por 4 a 0 nesta sexta-feira. O time comandado por Baldini volta a campo na terça-feira para enfrentar a Armênia, em casa.