Jogador mais usado na era Dorival, Bidon se firma no Corinthians; veja números

O meio-campista Breno Bidon se consolidou nas mãos de Dorival Júnior. Titular nos últimos quatro jogos da equipe, o jovem jogador do Corinthians assumiu protagonismo no meio-campo e se tornou o atleta de linha mais utilizado pelo treinador.

Com a atuação na vitória de 3 a 0 sobre o Mirassol, no último sábado, Bidon alcançou 26 partidas desde a chegada de Dorival. Desta forma, ele ultrapassou Talles Magno, com 24, que até então liderava a lista.

O jogador que mais vezes entrou em campo com a atual comissão técnica é o goleiro Hugo Souza, que participou de todos os 30 jogos com Dorival. Ele, no entanto, desfalca o time no clássico diante do Santos, na próxima quarta-feira, por suspensão.

A ausência já era esperada, uma vez que o arqueiro defenderá a Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, no dia 14, véspera do confronto contra o Peixe.

Peça fundamental

Breno Bidon se tornou peça fundamental na engrenagem do Corinthians nos últimos jogos. Antes, ele alternava espaço com José Martínez e André Carrillo como segundo volante ou meia pelo lado esquerdo. Porém, diante da ausência de Rodrigo Garro, passou a atuar mais centralizado, como principal articulador da equipe.

Manhã de treino no CT Dr. Joaquim Grava! ? O Timão se prepara para o #ClássicoAlvinegro da semana que vem após a Data FIFA. ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Gqk3ww5htW ? Corinthians (@Corinthians) October 9, 2025

Ele desempenhou esse papel nas últimas quatro partidas do Timão, contra Sport, Flamengo, Internacional e Mirassol. O garoto teve boas atuações e ganhou elogios tanto de torcedores como do auxiliar Lucas Silvestre, que dirigiu a equipe à beira do campo no último sábado. No seu entendimento, Bidon tem "potencial de Seleção Brasileira".

"O Breno é um curinga. Conseguimos colocar ele em qualquer função. É um jogador que se adapta fácil. Vem em uma crescente grande, se mantiver esse nível, pode ter certeza que o caminho dele é a Seleção Brasileira, por tudo o que ele oferece à equipe na parte defensiva e ofensiva. Vejo ele muito mais focado, entendendo melhor o momento do clube e sua situação. O caminho dele é de muito sucesso, muito por conta dessa postura dele. Vejo que, nessa ausência do Garro, conseguimos colocar ele mais próximo do gol e ele mantém o mesmo nível", analisou Lucas.

Números de Bidon

Em 43 jogos disputados na atual temporada, Bidon foi titular 32 vezes e soma apenas um gol marcado, além de uma assistência.

No entanto, segundo dados do Sofascore, site especializado em estatísticas, o atleta de 20 anos detém um índice de um passe decisivo por partida. Além disso, no quesito defensivo, ele recupera mais de quatro bolas por jogo e tem boa média de desarmes por partida (1.8) - superior a Raniele, por exemplo (1.6).

Top 3 atletas mais usados por Dorival

Hugo Souza (30 jogos)

Breno Bidon (26 jogos)

Matheuzinho e Talles Magno (24 jogos)

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela