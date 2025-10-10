Topo

Jogador do São Paulo, Bobadilla dá assistência, mas Paraguai cede empate ao Japão em amistoso

10/10/2025 09h32

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, o Paraguai empatou em 2 a 2 com o Japão nesta sexta-feira, no Panasonic Stadium Suita, em Osaka. Damian Bobadilla, meio-campista do São Paulo, foi o responsável por dar a assistência para o primeiro gol dos sul-americanos, marcado por Miguel Almirón.

O gol de Almirón abriu o placar da partida aos 20 minutos do primeiro tempo, mas Kogi Ogawa rapidamente empatou ainda na etapa inicial. Depois no segundo tempo, o Paraguai retomou a liderança do marcador com Diego Gómez, mas aos 49 minutos, Ayase Ueda deixou tudo igual novamente.

Titulares do futebol brasileiro

O Paraguai foi a campo com vários titulares do futebol brasileiro, além de ter outros jogadores no banco de reservas. O zagueiro Gustavo Gómez (Palmeiras), o meio-campista Damian Bobadilla (São Paulo) e o lateral Júnior Alonso (Atlético-MG) estiveram nos 11 iniciais.

Além deles, Alan Benítez, do Internacional, e Ángel Romero, do Corinthians, começaram no banco de reservas, mas não foram usados no amistoso.

PAUL MILLER / AFP

  • Na próxima terça-feira, o Paraguai volta a campo contra a Coreia do Sul, em Seul, a partir das 8h (de Brasília). Por sua vez, o Japão encara a Seleção Brasileira no mesmo dia, em Tóquio, às 7h30.

