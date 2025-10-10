Jamaica é superada por Curaçao e perde liderança do grupo nas Eliminatórias

Nesta sexta-feira, pela terceira rodada das Eliminatórias da América do Norte e Central, a Jamaica visitou Curaçao no Estádio Ergilio Hato, em Willemstad, e perdeu por 2 a 0. Os gols dos mandantes foram marcados por Livano Comenencia e Kenji Gorré.

Situação do tabela

Com o resultado negativo, a seleção jamaicana perdeu a primeira posição do Grupo B. A equipe caiu para segundo lugar, com os mesmos seis pontos. Já Curaçao ultrapassou o adversário e assumiu a ponta, agora com sete somados.

? Resumo do jogo

? Curaçao 2 x 0 Jamaica ?



? Competição: Eliminatórias da América do Norte e Central para a Copa do Mundo 2026



?? Local: Estádio Ergilio Hato, em Willemstad



? Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 20h (de Brasília)

Gols

? Livano Comenencia, aos 14? do 1ºT (Curaçao)



? Kenji Gorré, aos 23? do 2ºT (Curaçao)

Como foi o jogo?

O placar foi aberto aos 14 minutos do primeiro tempo, com Livano Comenencia. O atleta recebeu de Juninho Bacuna e completou para as redes.

Aos 23 da etapa final, foi a vez de Kenji Gorré receber a assistência de Jürgen Locadia para fazer o segundo de Curaçao.

Próximos jogos

Curaçao

? Curaçao x Trindad e Tobago (Eliminatórias)



? Data e horário: 14/10 (terça-feira) às 20h (de Brasília)



? Local: Estádio Ergilio Hato

Jamaica

? Jamaica x Ilhas Bermudas (Eliminatórias)



? Data e horário: 14/10 (terça-feira) às 21h



? Local: National Stadium Independence Park