O que pode fazer Filipe Luís não renovar com Flamengo? Colunistas opinam

O futuro de Filipe Luís no comando do Flamengo passa por resultados e eventuais propostas do exterior, avaliaram Alicia Klein e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

A diretoria do Flamengo já deixou clara a intenção de renovar o contrato de Filipe Luís, que tem pouco mais de um ano no clube, mas o acordo ainda não foi firmado.

Alicia: Em algum momento, ele deve ir para a Europa

Do ponto de vista da carreira do Filipe Luís, eu tenho certeza que depende do que tiver de outras propostas. Eu imagino que, a menos que surja uma coisa assim, tipo Atlético de Madri, [...] talvez seja muito difícil [o Filipe Luís] dizer não.

A esposa dele é espanhola, existe uma vontade aparentemente de em algum momento viver na Europa, acho que é o ciclo da carreira de todos os treinadores, mas a menos que seja uma coisa assim, eu imagino que a intenção dele seja ficar.

Alicia Klein

Fabíola: Filipe Luís pode estar esperando mais estabilidade

Por que eu penso que o Filipe Luís está aguardando um pouco? Porque o momento é de instabilidade, tanto no Flamengo quanto ele, dentro do Flamengo.

O flamenguista certamente quer que ele fique e a diretoria do Flamengo quer que ele fique, mas talvez ele esteja esperando que a temporada se apresente para ele com mais precisão.

Fabiola Andrade

O Memphis é o James Rodríguez do Corinthians. O James Rodríguez, ele vinha para o São Paulo e se preparava para voltar para a seleção da Colômbia -- e arrebentava, jogava uma bola descomunal na seleção da Colômbia. E aí volta para o São Paulo e não joga nada.

Fabíola Andrade

A histeria coletiva foi exagerada, essa é a minha opinião. Nunca se viu na história desse país uma gritaria maior por causa de um jogo de futebol de um lance que não foi determinante no resultado, na medida em que houve três gols marcados depois.

Alicia Klein

Embora tenha sido poupado do ponto de vista da seleção brasileira, o Palmeiras tem um monte de jogador na seleção uruguaia, na seleção do Paraguai -- é um time muito é muito impactado pela data Fifa por causa das seleções sul-americanas. Então, se você juntar isso às questões físicas e às suspensões, o Palmeiras tem algumas posições que não tem jogador.

Alicia Klein

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Imagem: Arte/UOL

Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo