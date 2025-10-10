Topo

Esporte

OPINIÃO

O que pode fazer Filipe Luís não renovar com Flamengo? Colunistas opinam

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 01h56

O futuro de Filipe Luís no comando do Flamengo passa por resultados e eventuais propostas do exterior, avaliaram Alicia Klein e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

A diretoria do Flamengo já deixou clara a intenção de renovar o contrato de Filipe Luís, que tem pouco mais de um ano no clube, mas o acordo ainda não foi firmado.

Alicia: Em algum momento, ele deve ir para a Europa

Do ponto de vista da carreira do Filipe Luís, eu tenho certeza que depende do que tiver de outras propostas. Eu imagino que, a menos que surja uma coisa assim, tipo Atlético de Madri, [...] talvez seja muito difícil [o Filipe Luís] dizer não.

Relacionadas

Como Netflix foi parar na treta entre Bap e Leila sobre Libra

Bap sobre clubes: Ninguém deu vale-auxílio quando Fla estava sem dinheiro

Pulgar treina com grupo pela 1ª vez e indica retorno em Flamengo x Botafogo

A esposa dele é espanhola, existe uma vontade aparentemente de em algum momento viver na Europa, acho que é o ciclo da carreira de todos os treinadores, mas a menos que seja uma coisa assim, eu imagino que a intenção dele seja ficar.
Alicia Klein

Fabíola: Filipe Luís pode estar esperando mais estabilidade

Por que eu penso que o Filipe Luís está aguardando um pouco? Porque o momento é de instabilidade, tanto no Flamengo quanto ele, dentro do Flamengo.

O flamenguista certamente quer que ele fique e a diretoria do Flamengo quer que ele fique, mas talvez ele esteja esperando que a temporada se apresente para ele com mais precisão.
Fabiola Andrade

Fabíola: Memphis no Corinthians faz como James Rodríguez no São Paulo

O Memphis é o James Rodríguez do Corinthians. O James Rodríguez, ele vinha para o São Paulo e se preparava para voltar para a seleção da Colômbia -- e arrebentava, jogava uma bola descomunal na seleção da Colômbia. E aí volta para o São Paulo e não joga nada.
Fabíola Andrade

'Histeria coletiva': Colunistas veem exagero em reclamações após Choque-Rei

A histeria coletiva foi exagerada, essa é a minha opinião. Nunca se viu na história desse país uma gritaria maior por causa de um jogo de futebol de um lance que não foi determinante no resultado, na medida em que houve três gols marcados depois.
Alicia Klein

Jogos atrasados na Data Fifa prejudicam Palmeiras? Colunistas divergem

Embora tenha sido poupado do ponto de vista da seleção brasileira, o Palmeiras tem um monte de jogador na seleção uruguaia, na seleção do Paraguai -- é um time muito é muito impactado pela data Fifa por causa das seleções sul-americanas. Então, se você juntar isso às questões físicas e às suspensões, o Palmeiras tem algumas posições que não tem jogador.
Alicia Klein

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

O que pode fazer Filipe Luís não renovar com Flamengo? Colunistas opinam

Fabíola: Memphis no Corinthians faz como James Rodríguez no São Paulo

'Histeria coletiva': Colunistas veem exagero em reclamações após Choque-Rei

Jogos atrasados na Data Fifa prejudicam Palmeiras? Colunistas divergem

Com três brasileiros, Libertadores feminina tem quartas de final definidas

Sport confirma jogo contra Flamengo na Arena de Pernambuco e bate recorde de receita

CBF divulga áudio dos VAR do lance que originou primeiro gol do Palmeiras

Com arbitragem na berlinda, CBF anuncia treino na Granja Comary

São Paulo tem confirmados jogos na Vila Belmiro em noites de Dua Lipa e rock no MorumBis

Athletico-PR é superado pelo Remo, perde a chance de ser vice-líder e deixa o G-4 da Série B

Athletico-PR perde do Remo e termina rodada fora do G4 da Série B