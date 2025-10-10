Topo

'Histeria coletiva': Colunistas veem exagero em reclamações após Choque-Rei

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 01h37

O debate sobre arbitragem no Brasileirão 2025 perdeu profundidade e virou alvo de histeria coletiva, opinaram Alicia Klein e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

Para as colunistas, clubes e torcedores passaram do ponto nas críticas após o clássico São Paulo x Palmeiras, que terminou com vitória alviverde por 3 a 2.

Alicia: Parece que foi o primeiro erro grave de arbitragem

A histeria coletiva foi exagerada, essa é a minha opinião. Nunca se viu na história desse país uma gritaria maior por causa de um jogo de futebol de um lance que não foi determinante no resultado, na medida em que houve três gols marcados depois.

Não foi um jogo eliminatório, não acabou com as possibilidades de ninguém ser campeão naquele ano, não foi um lance no último minuto. Enfim, parece que foi o primeiro erro de arbitragem grave da história da arbitragem no Brasil.
Alicia Klein

Fabíola: Comunidade do futebol precisa buscar solução

Não existe jogo de futebol sem árbitro. Então, a gente tem que encontrar uma solução e não é execrando ou condenando publicamente as pessoas, não. A gente precisa encontrar uma saída.

E quando eu falo a gente, repito, é a comunidade do futebol. Então não é dirigente que fica gritando que o campeonato está manchado, não é jogador de futebol que não deixa o árbitro apitar. [...] O que a gente vai fazer para melhorar a arbitragem no Brasil?
Fabíola Andrade

O que pode fazer Filipe Luís não renovar com Flamengo? Colunistas opinam

Do ponto de vista da carreira do Filipe Luís, eu tenho certeza que depende do que tiver de outras propostas. Eu imagino que, a menos que surja uma coisa assim, tipo Atlético de Madri, [...] talvez seja muito difícil [o Filipe Luís] dizer não. A esposa dele é espanhola, existe uma vontade aparentemente de em algum momento viver na Europa, acho que é o ciclo da carreira de todos os treinadores, mas a menos que seja uma coisa assim, eu imagino que a intenção dele seja ficar.
Alicia Klein

Fabíola: Memphis no Corinthians faz como James Rodríguez no São Paulo

O Memphis é o James Rodríguez do Corinthians. O James Rodríguez, ele vinha para o São Paulo e se preparava para voltar para a seleção da Colômbia — e arrebentava, jogava uma bola descomunal na seleção da Colômbia. E aí volta para o São Paulo e não joga nada.
Fabíola Andrade

Jogos atrasados na Data Fifa prejudicam Palmeiras? Colunistas divergem

Embora tenha sido poupado do ponto de vista da seleção brasileira, o Palmeiras tem um monte de jogador na seleção uruguaia, na seleção do Paraguai — é um time muito é muito impactado pela data Fifa por causa das seleções sul-americanas. Então, se você juntar isso às questões físicas e às suspensões, o Palmeiras tem algumas posições que não tem jogador.
Alicia Klein

