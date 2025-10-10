Haaland é eleito melhor jogador de setembro do Campeonato Inglês; veja todos os prêmios

Nesta sexta-feira, Erling Haaland foi eleito o melhor jogador de setembro do Campeonato Inglês. O atacante norueguês foi o artilheiro da Premier League no mês, com cinco gols em três jogos.

A storming September from Erling Haaland ?? The @ManCity forward is @EASPORTSFC Player of the Month! ? pic.twitter.com/HNqr5qydoz ? Premier League (@premierleague) October 10, 2025

Após uma temporada abaixo das expectativas, odepassou por reformulações no elenco. No entanto, o homem de referência segue sendo o norueguês

Além de liderar a artilharia do Campeonato Inglês, com nove gols em sete partidas, Haaland foi o principal responsável pela invencibilidade do Manchester City em setembro. O atacante marcou nas três partidas do mês: duas vezes no clássico contra o Manchester United, dois gols na goleada sobre o Burnley e um tento no empate com o Arsenal.

As boas atuações do atacante guiaram o Manchester City na recuperação dentro do Campeonato Inglês. Após um início ruim, com apenas seis pontos em quatro jogos, a equipe de Guardiola agora soma 13 pontos em sete partidas, subindo para a quinta posição da tabela.

Outras premiações

O prêmio de melhor técnico de setembro ficou com Oliver Glasner, do Crystal Palace. O comandante manteve a equipe invicta no mês, com um empate e duas vitórias ? incluindo uma sobre o poderoso Liverpool, que era o líder do torneio no momento do confronto.

A Premier League também premiou o gol mais bonito do mês. O espanhol Martín Zubimendi, do Arsenal, ficou com o troféu após acertar um voleio sem pulo de fora da área, aproveitando o rebote de um escanteio, no duelo contra o Nottingham Forest.

Veja todos os prêmios de setembro

? Melhor técnico: Oliver Glasner (Crystal Palace).

? Melhor jogador: Erling Haaland (Manchester City).

? Gol mais bonito: Martín Zubimendi (Arsenal).

? Melhor jogador da liga de desenvolvimento: Luca Williams-Barnett (Tottenham).