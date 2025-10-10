Topo

Esporte

OPINIÃO

Gerson nunca terminou um contrato na carreira, critica Mauro Cezar

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 12h46

Insatisfeito no Zenit, da Rússia, menos de seis meses após sair do Flamengo, Gerson nunca cumpriu um contrato até o fim nos clubes onde passou, destaca Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

O comentarista critica a influência do pai e agente de Gerson, Marcão, na carreira do meio-campista, que era capitão do Flamengo e titular da seleção brasileira há menos de seis meses. Desde que foi para o futebol russo, ele não foi mais convocado por Carlo Ancelotti.

O Gerson nunca terminou um contrato na vida, gente. Nunca conseguiu terminar um contrato. É impressionante, realmente, como a gestão de carreira desse rapaz o prejudica demais.
Mauro Cezar Pereira

O comentarista Juca Kfouri complementou a crítica às escolhas profissionais de Gerson e sugeriu uma mudança de rumo para o jogador.

Ele devia por o pai dele para fora da vida dele como empresário, porque o levou àquela bobagem de jogar e desaparecer no futebol russo. Uma ganância desnecessária, porque estava ganhando muito bem no Flamengo. Podia, pelo menos, jogar a Copa do Mundo e aí ir para uma aventura, mas não tinha nada a fazer no Zenit. Agora está arrependido.
Juca Kfouri

Gerson desembarcou em São Petersburgo após o Mundial de Clubes da Fifa. O meio-campista tem apenas seis jogos no Zenit, com 340 minutos em campo, não marcou e nem deu assistência.

Mauro Cezar: Coreia do Sul foi ingênua e não testou o Brasil

O time sul-coreano me decepcionou muito, porque eu esperava um teste um pouquinho melhor. E foi muito fácil, muito fácil. O Chile, o horroroso o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas, ofereceu mais resistência contra o Brasil no Maracanã: mais organizado defensivamente e resistindo por mais tempo. Muito fraco o time [da Coreia do Sul], coletivamente ingênuo -- um time ingênuo.
Mauro Cezar Pereira

'Se está difícil lugar para o Raphinha, imagina para o Neymar', diz Trajano

Se está difícil lugar para o Raphinha, você imagina para o Neymar. Se está difícil para o Raphinha, que vem jogando e bem, você imagina para o Neymar, que não está jogando, está sempre dodói e quando entra não joga -- não é aquele Neymar dos velhos tempos. O que me agradou muito é porque o Brasil jogou com dois volantes e quatro atacantes, mas desses quatro atacantes o Matheus Cunha compõe o meio de campo. Ele consegue ser meio de campo e consegue ser atacante.
José Trajano

'Estêvão é o Lamine Yamal da seleção brasileira', diz Arnaldo Ribeiro

O Juca que gosta tanto, ele é o Lamine Yamal da seleção brasileira, certo? O jeito de jogar. O ponta que faz gol ganha muitos pontos, sem trocadilho, porque muitas vezes o cara que joga do lado do campo ele só faz as jogadas individuais, sofre faltas, dá assistências, mas o Estêvão tem feito gols e isso tem um peso grande.
Arnaldo Ribeiro

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos clubes:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Horários dos programas:

Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Rebeca parabeniza Assunção por Pan-31: 'Que seja uma experiência incrível'

Comissão do Corinthians ouve só um diretor de Andrés e faz novas convocações

Rio-Niterói perde e Assunção é eleita sede do Pan de 2031; Paraguai recebe Jogos pela 1ª vez

Senegal goleia Sudão e se aproxima de vaga na Copa do Mundo

'Gabãomeyang': Auba faz 4 e é expulso em jogo das Eliminatórias Africanas

Melhores momentos da vitória do Deportivo Cali sobre o Universidad de Chile pela Libertadores feminina

Surfe: Yago Dora brilha em campeonato de aéreos na Austrália; assista

Brasil x Itália hoje: que horas começa e onde assistir ao jogo de 'lendas'

Assunção vence Rio e Niterói e será sede do Pan-Americano de 2031

Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo que vale liderança isolada

Assunção bate Rio/Niterói e será a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031