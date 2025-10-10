Topo

Esporte

Ex-Corinthians e Inter, Moisés renova com CSKA, da Rússia

10/10/2025 11h09

Ídolo recente da história do CSKA Moscow, o lateral Moisés renovou com o clube russo até 2029. O jogador, que teve passagens por clubes brasileiros como Bahia, Corinthians e Internacional, chegou ao time europeu em 2022 e já possui mais de 100 jogos no futebol do país.

Em três temporadas pelo CSKA, Moisés já conquistou três títulos e, assim, possui o respeito da torcida e é um dos ídolos recentes do clube russo.

"É um momento muito importante na minha carreira. Era um sonho pode jogar na Europa e o CSKA me abriu as portas e, desde então, tem sido uma parceria incrível. Tenho toda estrutura aqui para desempenhar minha melhor versão. Tenho certeza de que construiremos novas histórias lindas", afirmou Moisés.

Líder do elenco

"Moisés construiu uma história muito bonita aqui e se consolidou como um dos líderes do elenco. CSKA tem um projeto muito ambicioso e isso fez com que o jogador se sentisse em casa e pronto para seguir desempenhando seu futebol", completou Felipe Guimarães, sócio da empresa que agencia o atleta, a 4ComM.

Na atual temporada, Moisés é destaque do CSKA, líder do Campeonato Russo. Após 11 rodadas, a equipe do brasileiro está em primeiro lugar com 24 pontos. Ao todo, já são 16 jogos na temporada e três assistências, além de ter sido eleito o melhor jogador da partida na Liga Russa em algumas oportunidades.

