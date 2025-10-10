Ex-campeão do UFC revela desejo por trilogia entre Poatan e Ankalaev

Topo

O ex-campeão meio-médio (77 kg) do UFC, Kamaru Usman, acredita que uma trilogia entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev seria o desfecho ideal para uma das rivalidades mais comentadas da atualidade. Durante o podcast 'Pound 4 Pound', apresentado ao lado de Henry Cejudo, o nigeriano destacou que ambos ainda têm algo a provar dentro do octógono.

A disputa entre 'Poatan' e o russo está empatada até o momento: Ankalaev levou a melhor no primeiro confronto, enquanto o brasileiro deu o troco na revanche, recuperando o cinturão dos meio-pesados (93 kg). Em ambas as ocasiões, o derrotado alegou não estar em plenas condições físicas - fator que, para Usman, reforça o argumento de que uma terceira luta poderia, enfim, definir quem é o verdadeiro número um da categoria.

"Essas coisas a gente só escuta depois que alguém perde. Quando o Pereira perdeu o cinturão, ouvimos o que aconteceu. Agora o Ankalaev perdeu o cinturão e estamos ouvindo o que aconteceu. Então essa terceira luta, acredito, é realmente a decisiva. O lutador precisa se controlar e chegar à luta o mais saudável possível. Isso faz parte do nosso trabalho - e é justamente o que o torna tão difícil: conseguir se preparar e entrar no octógono sem desculpas, principalmente se essa trilogia realmente acontecer. ", disse Usman.

Sem chance

Apesar da opinião do ex-campeão, Pereira já declarou não ter interesse em um novo embate com o rival. O atual dono do cinturão dos meio-pesados revelou que seu foco agora é buscar um desafio inédito contra Jon Jones, ex-detentor de dois títulos no Ultimate, e que sonha em realizar esse confronto em um palco histórico: o UFC na Casa Branca.

