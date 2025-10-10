Euroliga de basquete determina novas condições para aprovar parceria com a NBA

A Euroliga de basquete anunciou, nesta sexta-feira, novas condições para dar andamento ao projeto em parceria com a NBA (National Basketball Association). Após a segunda reunião com a FIBA (Federação Internacional de Basquete) e o comitê da liga norte-americana, os diretores do projeto europeu impuseram quatro novas exigências que devem ser atendidas antes da criação da "NBA Europa".

"Na reunião anterior, a Euroliga de basquete apresentou uma proposta para uma estrutura de colaboração que, até o momento, não recebeu nenhuma resposta significativa", afirma o comunicado.

"Qualquer proposta deve agregar valor a todas as partes interessadas e ao basquete europeu como um todo, sem marginalizar as organizações e os indivíduos que construíram a estrutura atual do basquete de clubes de elite", completa a nota oficial.

Até o momento, a proposta tem como objetivo reformular a competição incluindo a entrada de clubes com grande apelo global, como o Manchester City e Paris Saint-Germain. O acordo também prevê uma integração comercial e midiática com a marca NBA.

Embora a Euroliga de basquete se mantenha interessada em continuar a parceria, para eles é essencial que esses "princípios fundamentais sejam mantidos durante todo o processo". Se a NBA optar por não aceitar, a liga europeia deve encerrar as negociações iniciais e seguir com os campeonatos tradicionais.