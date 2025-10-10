Estudo elege Vitor Roque, do Palmeiras, como melhor jogador sub-21 do Brasil; confira

O CIES Football Observatory, organização suíça de pesquisa esportiva, elegeu o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, como o melhor jogador sub-21 do Campeonato Brasileiro, com base em seus critérios estatísticos. O "Tigrinho", como é chamado pela torcida do Verdão, é seguido por Breno Bidon, do Corinthians; Rayan, do Vasco; e Montoro, do Botafogo.

O levantamento também incluiu atletas do Campeonato Argentino e, mesmo assim, Vitor Roque manteve a liderança da lista, com 79,8 pontos de 100 possíveis, segundo o índice do CIES.

Breno Bidon aparece em segundo lugar na classificação geral, com 79,1 pontos. Rayan ocupa a quarta posição, com 78,8, atrás apenas de Elías Báez, do San Lorenzo. Já Montoro está em sétimo, com 77,0 pontos.

Destaque do Palmeiras

Após uma passagem frustrada pela Europa, Vitor Roque reencontrou o bom futebol no Palmeiras. O "Tigrinho" chegou ao Verdão em fevereiro de 2025 e, desde então, disputou 44 partidas, marcou 14 gols e deu quatro assistências.

Sob o comando de Abel Ferreira, o atacante vem se destacando na dupla de ataque com o argentino Flaco López. Nas últimas 11 partidas, os dois somam 20 participações diretas em gols ? sendo oito tentos e três assistências de Vitor Roque.

Veja a lista completa

? Vitor Roque (Palmeiras)



? Breno Bidon (Corinthians)



? Elías Báez (San Lorenzo)

4?? Rayan (Vasco)



5?? Agustín Medina (Lanús)



6?? Milton Delgado (Boca Juniors)



7?? Álvaro Montoro (Botafogo)



8?? Santino Andino (Godoy Cruz)



9?? Dylan Aquino (Lanús)



? Maher Carrizo (Vélez).